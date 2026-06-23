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        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi

        Şanlıurfa'da, kan donduran bir olay yaşandı. Evinin penceresinde demir korkuluklarında asılı halde bulunan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Emine K.'nin, eşi Mehmet K. tarafından öldürülüp intihar süsü vermek için asıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi

        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesinde, iddiaya göre, 4 çocuk annesi Emine K.’ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti.

        KORKULUKLARDA ASILI BULUNDU

        Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        KORİDORDA CİNAYETİN İZLERİ

        Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı.

        İNTİHAR ETMEMİŞ KOCASI BOĞMUŞ

        Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

        CİNAYETİN NEDENİ: İŞSİZLİK TARTIŞMASI

        Eşiyle işsizlik nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

        Gözaltına alınan koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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