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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yıllık kayıp dosyada şok gelişme! Arif ile Ceylan'ın kemikleri mağaralarda bulundu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!

        Diyarbakır'da, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çıkarılan Ceylan Aktepe'nin dini nikahla yaşadığı R.A.'nın babası 59 yaşındaki Ömer Aktepe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, R.A.’nın dini nikahla birlikte yaşadığı Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'nun, 2010 yılında beraber kaçtığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı öne sürüldü.

        "ONLAR ÖLDÜRÜLDÜ" DİLEKÇESİ

        S.A., 2014’te çiftin öldürüldüğüne dair Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Başlatılan soruşturmada alınan ifadelerde, kayıp çiftin ‘yurt dışına gittikleri’ yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        16 YILDIR HABER ALINAMIYORDU

        Dosya, Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. Savcılığın araştırmalarında Uğurlu ile Aktepe'nin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadıkları, banka hesaplarında hareket bulunmadığı, GSM hattı kullanmadıkları ve yakınlarıyla iletişime geçmedikleri tespit edildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        "AŞİRET KARARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

        Savcılık tutuklama talebinde, yapılan istihbari çalışmalarda çiftin, aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaraya atıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

        3 AYRI MAĞARADA KEMİKLER BULUNDU

        Bunun üzerine farklı dönemlerde 3 ayrı mağarada yapılan incelemelerde, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler, inceleme yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kayıp çiftin yakınlarından da DNA örnekleri alınırken, kemiklere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

        İNFAZ KARARI VERİLDİ

        Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde, Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği, burada öldürülmelerine karar verildiği ve infaz edildikleri öne sürüldü. Bir gizli tanık ifadesinde, Ş.A., B.A., K.A., C.A., M.A., M.A.P., M.A., C.A., R.A. ve Aktepe’nin dini nikahla beraber yaşadığı R.A.’nın babası Ömer Aktepe’nin arama faaliyetlerine katıldıklarını, Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin bulunmasının ardından öldürülmelerine karar verildiğini duyduğunu beyan etti.

        ERKEK DÖVÜLEREK KADIN SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

        Bir diğer gizli tanık ise dönemin muhtarı Ş.Ü. ile bazı şüphelilerin kaçan çift yakaladıktan sonra teslim aldıklarını, daha sonra Uğurlu'nun dövülerek öldürüldüğünü, Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

        TAPE KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

        Savcılık tarafından alınan dinleme kararları kapsamında elde edilen tape kayıtları da dosyaya girdi. Bazı görüşmelerde olayın belirli kişilerin üzerine yıkılmasının konuşulduğu, bazı şüphelilerin ölüm olayını doğrulayan ifadeler kullandıkları ve olayın detaylarını bildiklerine yönelik konuşmalar yaptıkları aktarıldı.

        Bir görüşmede, ‘R. teslim olsun’, ‘R. üstlensin’ şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtildi. Savcılık ayrıca, dönemin muhtarı Ş.Ü.’nün bazı görüşmelerde mezarın yerini bildiğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu, bazı şüphelilerin ise öldürme eylemini doğrulayan konuşmalar yaptığını kaydetti.

        KAYINPEDERİ TUTUKLANDI

        Gözaltındaki 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise 'Töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, R.A.’nın babası Ömer Aktepe (59), 'Töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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