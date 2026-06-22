Arjantin: 2 - Avusturya: 0 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası J Grubu 2. maçında Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin ile Avusturya kozlarını paylaştı. Mücadele Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Tangocular'a galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Arjantinli yıldız aynı zamanda 9. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Arjantin, 6 puana yükselerek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Avusturya ise 3 puanda kaldı.
Grubun 3. ve son maçında Arjantin Ürdün'le; Avusturya ise Cezayir'le karşı karşıya gelecek.
J Grubu güncel puan durumu:
Arjantin - 2 maç - 6 puan
Avusturya - 2 maç - 3 puan
Ürdün - 1 maç - 0 puan
Cezayir - 1 maç - 0 puan
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