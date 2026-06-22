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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Arjantin: 2 - Avusturya: 0 | MAÇ SONUCU (2026 Dünya Kupası - Arjantin-Avusturya özet izle)

        Arjantin: 2 - Avusturya: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası J Grubu 2. maçında Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!

        2026 Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin ile Avusturya kozlarını paylaştı. Mücadele Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Tangocular'a galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Arjantinli yıldız aynı zamanda 9. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Arjantin, 6 puana yükselerek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Avusturya ise 3 puanda kaldı.

        Grubun 3. ve son maçında Arjantin Ürdün'le; Avusturya ise Cezayir'le karşı karşıya gelecek.

        J Grubu güncel puan durumu:

        Arjantin - 2 maç - 6 puan

        Avusturya - 2 maç - 3 puan

        Ürdün - 1 maç - 0 puan

        Cezayir - 1 maç - 0 puan

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