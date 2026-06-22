Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin huzurunu, esnafın emeğini, gençlerin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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SORUŞTURMALAR UZMAN SAVCILARCA YÜRÜTÜLECEK

Genelgeyle; şehirlerde yapılanan, çocukları ve gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya çalışan suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekûn şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda soruşturmalar, örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülecek. Gerekli hâllerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı koordinasyon sağlanacak.

FİNANS KAYNAKLARI DA HEDEFTE

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre mücadele yalnızca sokaktaki suç faillerine yönelik olmayacak. Suç örgütlerinin yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ve suç gelirlerini aklamak için kullandıkları yöntemler de soruşturmaların odağında yer alacak.

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Kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklanmaya çalışılan suç gelirlerinin de takip edileceği belirtilirken, bu yapıların kökünden kazınmasının hedeflendiği ifade edildi.

ÇOCUKLARI SUÇA ÇEKENLERE AĞIR YAPTIRIM

Genelgede çocukları ve gençleri suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağı vurgulandı.

Örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi hâlinde cezanın artırılması hususunun tüm soruşturmalarda titizlikle gözetileceği bildirildi.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINA SIFIR TOLERANS

Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhâl harekete geçileceği açıklandı.

Bakan Gürlek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

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ESNAF VE TANIKLAR İÇİN KORUMA MEKANİZMASI

Açıklamada, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının devlet güvencesi altında en etkin şekilde işletileceği vurgulandı.

Bakan Gürlek, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafın çetelerin baskısına ve tehdidine terk edilmeyeceğini ifade etti.

SAHADA KESİNTİSİZ KOORDİNASYON

Ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıkları, Cumhuriyet savcıları, emniyet, jandarma ve ilgili tüm birimlerin düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi yakından takip edeceği bildirildi.

Bakan Gürlek, kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın; sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocukları hedef alan yapılara, esnafı haraca bağlamaya çalışanlara ve vatandaşın huzurunu bozanlara asla geçit verilmeyeceğini kaydetti.

“DEVLET VATANDAŞININ YANINDA”

Bakan Gürlek açıklamasının sonunda, devletin her daim vatandaşının, esnafının, gençlerinin ve çocuklarının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.