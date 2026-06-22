'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği, Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın enerji dolu sunumuyla 'Yaz bir Şarkı'ın ilk bölümü izleyicisiyle buluştu. Bodrum'da çekimleri yapılan program SHOW TV ekranına yazı getirdi. 1. bölüm konukları şarkıcı Merve Özbey, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve şarkıcı Sefo oldu. Babalar Günü'nde ekrana gelen ilk bölüm, eğlenceyi ve duygusal anları bir arada yaşattı.

'Yaz Bir Şarkı'nın ilk bölümünde; Arabesk müziğin iki efsane ismi Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in hafızalara kazınan eserlerini seslendirirken 'Yaz Bir Şarkı'da günün anlam ve önemini hatırlatan 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısı Sinan Akçıl'ın piyano performansı eşliğinde, Merve Özbey'in yorumuyla ekrana geldi. İkili ardından Sinan Akçıl'ın kimin için yazdığını anlattığı 'Kararsızım' şarkısını seslendirdi.

Sinan Akçıl ve Merve Özbey'den 'Kararsızım';

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Demet Akalın, Serdar Ortaç'tan aldığı 'Bittim' şarkısının hikâyesini anlattı.

Demet Akalın, 'Bittim' şarkısını Serdar Ortaç'tan nasıl aldı?;

Demet Akalın, Sefo ile düet yaptığı müzik dünyasına damga vuran şarkı 'Yerinde Dur'un kamera arkasında yaşananları da izleyicilerle paylaştı. Ardından ikili dillerden düşmeyen şarkıyı birlikte seslendirdi.

Sefo ve Demet Akalın'dan 'Yerinde Dur';

Nilsu Berfin Aktaş'ın renk kattığı programda ünlü oyuncu eski ilişkisiyle ilgili yıllar sonra gelen itirafla geceye damgasını vurdu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yıllar sonra gelen itiraf;

‘Yaz Bir Şarkı’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.