Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darp ettiği belirtilen 60 yaşındaki görevli kadın gözaltına alındı. A.B. adlı kadının çocuklara çubukla vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darp ettiği belirtilen A.B. (60) gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre korkunç olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi.
İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darp ettiği belirtildi.
Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darp ettiği de öne sürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi. A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.