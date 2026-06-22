Rota gayrimenkule döndü
TCMB'nin yayımladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin haziran sonuçlarına göre; yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 oldu, ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1'e yükseldi
Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:55 Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı.
Anket sonuçlarına göre; yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 oldu, ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1'e yükseldi..png
Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu..png
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