Rota gayrimenkule döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre; yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 oldu, ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1'e yükseldi.

.png

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu.

.png