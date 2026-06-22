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        Haberler Ekonomi Emlak Rota gayrimenkule döndü

        Rota gayrimenkule döndü

        TCMB'nin yayımladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin haziran sonuçlarına göre; yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 oldu, ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1'e yükseldi

        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Rota gayrimenkule döndü

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

        Anket sonuçlarına göre; yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 oldu, ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1'e yükseldi.

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        Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu.

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