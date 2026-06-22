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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm | Adıyaman haberleri | Son dakika haberleri

        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!

        Amasya'da, görev yaptığı okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni 45 yaşındaki Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslantaş'ın, doğum günü ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 09:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!

        Amasya'da, görev yaptığı Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde ders sırasında rahatsızlanarak ambulansla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Orhan Arslantaş (45), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DOĞUM VE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ GÜNÜYDÜ

        Acı günün, Arslantaş ailesi için özel bir gün olduğu ortaya çıktı. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş’ın doğum günü olmasının yanı sıra eşi Nermin Arslantaş ile evliliklerinin 20. yıl dönümü olduğu öğrenildi. İki çocukları bulunan çift, mütevazı bir kutlama planlıyordu.

        İDDİA: KALP KRİZİ

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Arslantaş’ın cenazesi Hazreti Ömer Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Adıyaman’a gönderilmek üzere yola çıktı.

        ÖĞRENCİLERİ CENAZEYE KATILDI

        Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, acılı aileye başsağlığı diledi. Cenaze töreninde öğrencileri ve meslektaşları da yer aldı.

        "ÇOK SEVİLEN BİR ÖĞRETMENDİ"

        Birlikte görev yaptığı meslektaşının sevilen bir eğitimci olduğunu belirten Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Muhammed Bolat, "Hayatının merkezine önce ahlak ve maneviyatı koyan bir arkadaşımızdı. Bir matematikçi olarak helal yoldan kazanılan 4’ün haram yoldan kazanılan 5’ten daha büyük olduğunu öğrencilerine anlatan bir kardeşimizdi. Doğum günü 20 Haziran, düğün günü 20 Haziran, ölüm günü 20 Haziran. Hayat yolculuğu 20 Haziran’da başlamış, 20 Haziran’da sonlanmış oldu" diye konuştu.

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