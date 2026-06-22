Mucizeler, trajediler ve efsaneler... Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
Dünya Kupası'nı dünyanın en büyük spor organizasyonu yapan şey, çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmesinin yanında yaşanan trajediler, ilginç olaylar, beklenmeyen geri dönüşler ya da tahmin bile edilemeyen mağlubiyetlerdir. 1938'deki Dünya Kupası'nda yeşil sahadan kemik kırılma seslerinin yükseldiği ve Bordeaux Savaşı adı verilen maçtan 2022'de Messi ve Mbappe arasındaki düelloya kadar uzanan bu yolculuk, futbolun bir oyundan daha fazlası olduğunun en büyük göstergesi. İşte bir stadyumu ölüm sessizliğine gömen, kuralların baştan yazılmasına neden olan ve bir ülkeyi canlı yayında hüngür hüngür ağlatan Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları.
BREZİLYA 1 - 1 ÇEKOSLOVAKYA (1938 FRANSA - ÇEYREK FİNAL)
Futbol tarihine "Bordeaux Savaşı" olarak geçen bu karşılaşma, bir futbol maçından daha çok tamamen fiziksel şiddete dayalı bir kavga şeklinde geçti. Hakemin kontrolü tamamen kaybettiği maçta iki takımdan toplam 3 futbolcu oyundan atıldı ancak asıl önemli olan pek çok sakatlığın meydana gelmesiydi. Çekoslovakya'nın efsanevi kalecisi František Plánička sağ kolu kırılmasına rağmen takımını yalnız bırakmamak için maçta oynamaya devam etti. Dönemin gol kralı Oldřich Nejedlý'nin ise ayağı kırıldı. O dönem henüz oyuncu değiştirme kuralı olmadığı için sakatlananlar sahada kalmaya zorlanmıştı. Maçın ardından iki takım da o kadar hırpalandı ki, iki gün sonra oynanan tekrar maçına (o dönem penaltı atışları yoktu) neredeyse tamamen yedek kadrolarla çıkmak zorunda kaldılar.
BREZİLYA 1 - 2 URUGUAY (1950 BREZİLYA - FİNAL MAÇI)
Brezilya’ya şampiyonluk için beraberlik bile yetiyordu ve tüm ülke maçtan önce şampiyonluk şarkıları hazırlamış, yerel gazeteler daha maçın oynanacağı sabah "Şampiyon Brezilya" manşetleriyle basılmıştı. Rio de Janeiro’daki 200 bin kişilik Maracanã Stadyumu'nda Brezilya 1-0 öne geçtiğinde herkes kupa kutlamalarına başlamıştı. Ancak Uruguay Schiaffino ve Ghiggia'nın golleriyle maçı 2-1 kazanarak kupaya uzandı. Maç bittiğinde stadyuma ölüm sessizliği çöktü. Bazı taraftarların stadyumdan atlayarak intihar ettiği ve ülkede yas ilan edildiği kayıtlara geçti. Brezilya, bu büyük psikolojik travmanın ardından uğursuz saydığı beyaz formasını bir daha asla giymemek üzere tamamen bıraktı ve bugün tüm dünyanın bildiği sarı-lacivert formaya geçiş yaptı
BATI ALMANYA 3 - 2 MACARİSTAN (1954 İSVİÇRE - FİNAL)
"Bern Mucizesi" olarak adlandırılan bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil, İkinci Dünya Savaşı sonrası çöken bir ulusun neler yapabileceğinin de bir göstergesidir. Ferenc Puskás önderliğindeki Macaristan "Altın Takım" olarak biliniyordu, 4 yıldır hiç maç kaybetmemişlerdi ve turnuvanın grup aşamasında Almanya'yı 8-3 gibi ezici bir skorla geçmişlerdi. Final maçının ilk 8 dakikasında Macarlar yine 2-0 öne geçince herkes yeni bir hezimet bekliyordu. Ancak sağanak yağmur altında, Adi Dassler’in (Adidas'ın kurucusu) ilk kez bu maçta görücüye çıkardığı vidalı krampon teknolojisin de avantajıyla Almanlar zemine daha iyi tutundu. İnanılmaz bir fiziksel direnç göstererek maçı 3-2 kazandılar. Bu zafer, savaşın yaralarını sarmaya çalışan Alman halkına yeniden "biz de başarabiliriz" inancını aşılayan tarihi bir kırılma noktası oldu.
ŞİLİ 2 - 0 İTALYA (1962 ŞİLİ - GRUP MAÇI)
Spor tarihine "Santiago Savaşı" adıyla geçen bu karşılaşma, turnuva öncesinde İtalyan gazetecilerin ev sahibi Şili'nin altyapısını, kadınlarını ve yaşam standartlarını küçümseyen makaleler yazmasıyla adeta bir namus davasına dönüştü. İlk faulün henüz 12. saniyede yapıldığı maçta, futbol kuralları tamamen askıya alındı. Şilili Leonel Sánchez'in, İtalyan Mario David’e attığı sol kroşe gibi net boks hamleleri cezalandırılmadı. Hakem Ken Aston kontrolü tamamen kaybetti. Tekmelerin, tükürüklerin ve yumrukların havada uçuştuğu mücadeleye polis tam 3 kez girmek zorunda kaldı ve bazı İtalyan futbolcuları sahadan kelepçeleyerek çıkardı. Bu utanç verici 90 dakika, hakem Ken Aston’un daha sonra trafikteki ışıklardan ilham alarak futbol dünyasına sarı ve kırmızı kart sistemini kazandırmasının en büyük tetikleyicisi oldu.
KUZEY KORE 1 - 0 İTALYA (1966 İNGİLTERE - GRUP MAÇI)
Turnuvaya renk katması için gelen ve tamamı amatör/yarı profesyonel asker-futbolculardan oluşan Kuzey Kore kadrosu, dünya yıldızlarıyla dolu İtalya karşısına çıktığında kimse onlara şans vermiyordu. Ancak disiplinli savunmaları ve fiziksel kondisyonlarıyla İtalyanları bezdiren Kuzey Kore, Pak Doo-ik’in 42. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla İtalya gibi bir dev grup aşamasında elenerek turnuvaya veda etti. İtalyan milli takımı ülkeye döndüğünde öfke o kadar büyüktü ki, futbolcular taraftarların protestosundan kaçmak için gizlice Cenova yerine başka bir limana inmek zorunda kalsa da havaalanında domates ve yumurta yağmuruna tutulmaktan kurtulamadı.
İNGİLTERE 4 - 2 BATI ALMANYA (1966 İNGİLTERE - FİNAL)
İngiltere'nin kazandığı ilk ve tek Dünya Kupası olan bu final, futbol tarihinin en büyük hakem tartışmasına sahne oldu. Maçın normal süresi 2-2 bitti ve uzatmalara geçildi. 101. dakikada İngiliz Geoff Hurst'ün sert şutunda top üst direğe çarptı, kale çizgisine dikey bir şekilde vurdu ve oyun alanına geri döndü. Maçın İsviçreli orta hakemi ne karar vereceğini bilemeyerek Azerbaycanlı yan hakem Tofiq Bahramov’a koştu. Bahramov, kendinden emin bir şekilde topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve gol geçerli sayıldı. Alman oyuncuların tüm itirazlarına rağmen karar değişmedi ve İngiltere maçı 4-2 kazandı. Yıllar boyunca yapılan dijital analizler topun aslında çizgiyi geçmediğini kanıtlasa da bu "hayalet gol", modern futbolda Gol Çizgisi Teknolojisi’nin (GLT) icat edilmesinin temel fikrini oluşturdu.
İTALYA 4 - 3 BATI ALMANYA (1970 MEKSİKA - YARI FİNAL)
Futbol otoriteleri ve tarihçiler tarafından günümüzde bile "Yüzyılın Maçı" olarak kabul edilen bu karşılaşma, adeta bir irade ve dayanıklılık sınavı oldu. Meksika'nın kavurucu sıcağında ve yüksek rakımda oynanan maçın normal süresi 1-1 bereberlikle sona erdi. Ne olduysa 30 dakikalık uzatma devrelerinde oldu; iki takım savunmayı tamamen bir kenara bırakarak hücum odaklı oynadı ve uzatmalarda tam 5 gol atıldı (Skor sırasıyla 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 ve son olarak 4-3 oldu). Almanların efsanevi kaptanı Franz Beckenbauer’in omzu çıkmasına ve takımının oyuncu değiştirme hakkı bitmesine rağmen, kolunu gövdesine bandajlatarak oynamaya devam etmesi maçı bir kahramanlık hikayesine dönüştürdü. Bugün Azteca Stadyumu’nun duvarında bu maçı ölümsüzleştiren özel bir hatıra plaketi bulunmaktadır.
BATI ALMANYA 3 - 3 FRANSA / PENALTILAR: 5 - 4 (1982 İSPANYA - YARI FİNAL)
Futbol tarihine "Sevilla Trajedisi" olarak geçen bu maçta Fransa'nın pas futboluna karşı Almanya, fiziksel gücüyle ayakta kalmaya çalışıyordu. Maçın 60. dakikasında Fransız Patrick Battiston kaleciyle karşı karşıya kalmışken, Alman kaleci Harald Schumacher topa hiç bakmadan Battiston'a çarptı. Battiston’un iki dişi kırıldı, omurları zarar gördü ve sahada bilincini yitirerek komaya girdi. Hakemin bu net kırmızı kartlık pozisyonda faul bile çalmaması büyük bir infial yarattı. Fransa uzatmalarda 3-1 öne geçmesine rağmen Almanlar muazzam bir geri dönüşle maçı 3-3'e getirdi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarına gidilen bu maçı Almanya kazandı ancak kaleci Schumacher uzun yıllar Fransa'da "halk düşmanı" ilan edildi.
ARJANTİN 2 - 1 İNGİLTERE (1986 MEKSİKA - ÇEYREK FİNAL)
1982 yılında iki ülke arasında yaşanan Falkland Savaşı'nın sıcak askeri ve siyasi gerilimi altında oynanan bu maç, Diego Armando Maradona'nın tek başına bir ülkeye karşı kazandığı zafer olarak tarihe geçti. Maradona, futbol tarihinin en ekstrem iki golünü sadece 4 dakika arayla attı. 51. dakikada İngiliz kaleci Shilton'dan önce yükselerek topu eliyle ağlara gönderdi ve maçtan sonra bu hileli gol için "Biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli" diyerek meşhur "Tanrı'nın Eli" ifadesini literatüre soktu. Bu golden tam 4 dakika sonra ise kendi yarı sahasından aldığı topla 5 İngiliz defans oyuncusunu ve kaleciyi çalımlayarak "Yüzyılın Golü"nü attı. Bu maç sonrası Maradona, Arjantin halkı için savaşı sahada kazanan bir kahramana dönüştü.
KAMERUN 1 - 0 ARJANTİN (1990 İTALYA - AÇILIŞ MAÇI)
Son Dünya Şampiyonu unvanıyla turnuvaya gelen ve kadrosunda Maradona'yı barındıran Arjantin, Milano'nun görkemli San Siro Stadyumu'ndaki açılış maçında Kamerun karşısına mutlak favori olarak çıktı. Ancak "Yenilmez Aslanlar" lakaplı Kamerun, turnuva tarihinin en sert ve agresif alan savunmalarından birini uyguladı. Arjantinli yıldızları durdurmak için yaptıkları sert fauller sebebiyle Kamerun maçı 9 kişi (iki kırmızı kartla) tamamlamak zorunda kaldı. Buna rağmen 67. dakikada François Omam-Biyik’in kafasından gelen golle dünya devini 1-0 devirmeyi başardılar. Bu maç, sadece büyük bir sürpriz değil, aynı zamanda Afrika futbolunun dünyada "biz de varız" dediği ve ciddiye alınmaya başlandığı tarihi bir dönüm noktası oldu.
BREZİLYA 1 - 7 ALMANYA (2014 BREZİLYA - YARI FİNAL)
Bu maç, futbol ve Dünya Kupası tarihinin en büyük, en akıl almaz hezimeti olarak tarihe geçmiştir. Kendi evinde şampiyonluktan başka hiçbir sonucu kabul etmeyen Brezilya, yarı finalde Almanya karşısına tam bir karnaval havasında çıktı. Ancak Almanya, ilk 29 dakikada Brezilya ağlarına tam 5 gol bırakarak maçı henüz ilk yarım saatte bitirdi. Stadyumu dolduran on binlerce Brezilyalının, ekran başındaki çocukların ve yaşlıların hıçkırarak ağlama görüntüleri canlı yayınla milyonlarca kişi tarafından izlendi. Brezilya futbolunun tüm saygınlığını yerle bir eden bu 7-1’lik skor gerek Brezilya halkına gerekse kupada Brezilya’yı destekleyen taraftarlara soğuk bir duş etkisi yaşattı.
ARJANTİN 3 - 3 FRANSA / PENALTILAR: 4 - 2 (2022 KATAR - FİNAL)
Tarihin en iyi Dünya Kupası finali unvanına sahip olan bu maç, kariyerinin tek eksik parçası olan Dünya Kupasını isteyen Lionel Messi ile tahtın yeni varisi Kylian Mbappé’nin görkemli düellosuna sahne oldu. Arjantin maçı 80. dakikaya kadar 2-0 üstünlükle tamamen domine ederken, Mbappe sahneye çıktı ve sadece 97 saniyede attığı 2 golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Messi durumu 3-2 yaptı, Mbappe 118. dakikada penaltıyla hat-trick yaparak skoru 3-3'e getirdi. 120. dakikada Fransa'nın kaçırdığı net golü Arjantin kalecisi Martinez'in mucizevi bir refleksle kurtarması bardağı taşıran son damlaydı. Penaltı atışları sonucunda Messi hedefine ulaşırken bu maç, taraftarlara yaşattığı üst düzey heyecan nedeniyle unutulmaz bir klasik olarak tarihe geçti.
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