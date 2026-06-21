Sinema denince çoğu kişinin aklına büyük prodüksiyonlar ve sürekli değişen sahneler geliyor. Oysa bazı filmler bunun tam tersini yapıyor; hikâyeyi tek bir odaya, tek bir eve ya da dar bir alana sığdırıyor. Üstelik mekan daraldıkça karakterler öne çıkıyor, diyaloglar güçleniyor ve hikayenin etkisi çok daha yoğun hissediliyor. Eğer siz de yüksek tempodan çok güçlü bir atmosfer arıyorsanız, sınırlı alanına rağmen etkisi büyük olan bu filmlere mutlaka göz atmalısınız.