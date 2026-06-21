Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 35° Trabzon Yağmurlu 25° Bursa Güneşli 27° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Güneşli 28°

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.