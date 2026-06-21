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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı! Meteoroloji o bölgeleri uyardı! - Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran hava durumu | Son dakika haberleri

        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı! Meteoroloji o bölgeleri uyardı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, doğu bölgelerinde ise normallerin üzerinde olması öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 07:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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