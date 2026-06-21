Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı! Meteoroloji o bölgeleri uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, doğu bölgelerinde ise normallerin üzerinde olması öngörülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..png
Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.