Peş peşe kahrettiler! Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!

Erzurum'da rahatsızlanıp dili boğazına kaçan kardeşine müdahale ettikten sonra hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın ardından, kardeşi Şeyma Tutaş (23) da 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, 2 Haziran sabahı, Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale edip boğazına kaçan dili çıkarıp yeniden nefes almasını sağladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şeyma Tutaş, Erzurum Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN RANDEVU ALMIŞTI

Kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinden sonra eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın, bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarıyla 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Şeyma Tutaş ise 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ağabeyi Ömer'den sonra Şeyma'nın da ölümü, ailesini yasa boğdu. Şeyma Tutaş'ın, bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.