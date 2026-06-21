Meta çocuk zararlarından korunma için Kongre’ye lobi yaptı

Son dönemde sosyal medya platformları, birçok ülkede ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Avrupa’dan Asya’ya kadar pek çok hükümet, gençlerin ve çocukların platformlardaki bağımlılık yaratan özellikler, zararlı içerik ve gizlilik ihlallerine karşı yeni düzenlemeler getiriyor. Yaş doğrulaması, algoritma kısıtlamaları ve ebeveyn kontrolleri gibi tedbirler yaygınlaşıyor. İşte bu küresel trendin ortasında ABD’de dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Meta Platforms, Kongre’ye lobi yaparak çocuklara yönelik zarar iddialarından yasal koruma talep etti.

META’NIN DOKUNULMAZLIK ÖNERİSİ

Reuters’in edindiği bilgilere ve incelenen yasa metnine göre Meta, KOSA kapsamında “18 yaş altı kişilerin online güvenlik veya mahremiyetiyle ilgili” her türlü iddia ve kayıptan eyalet yasalarına göre muaf tutulmayı istiyor. Bu geniş kapsamlı hüküm, şirketleri çocuklara yönelik zararlarla ilgili davalardan koruma altına alacak.

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Meta Sözcüsü Stephanie Otway, önerilen maddenin mevcut davaları ortadan kaldırmadığını ve “tek tip ulusal standartlar” getirerek konunun dava avukatları ile eyaletten eyalete değişen yasalar yerine federal düzenlemelerle çözülmesini amaçladığını belirtti.

HUKUKÇULAR: “AÇIK BİR DOKUNULMAZLIK”

American Association for Justice’tan Julia Duncan ise önerilen dilin net olduğunu vurgulayarak, “Bu madde, her ebeveynin ve okul bölgesinin sosyal medya ile yapay zeka şirketlerini çocuklara verdikleri zarardan dolayı sorumlu tutma girişimlerini engelleyecek” dedi. Duncan’a göre yasa çıkarsa, yürürlüğe girdiği anda tüm devam eden davalar etkilenecek.

KOSA YASASI VE SİYASİ SÜREÇ

İki partili destek gören Kids Online Safety Act (KOSA), Cumhuriyetçi Senatör Marsha Blackburn ve Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından sunuluyor. Tasarı, sosyal medya şirketlerinden sınırsız kaydırma, bildirimler ve görünümü değiştiren filtreler gibi bağımlılık yaratan özelliklere karşı “makul önlemler” almalarını istiyor.KOSA, 2024’te Senato’dan 91-3 oyla geçmiş ancak Temsilciler Meclisi’nde tıkanmıştı. Bu yıl yeniden gündeme gelen yasa, Senato Çoğunluk Lideri John Thune ve Azınlık Lideri Chuck Schumer’in desteğiyle ilerliyor. Blackburn’un ofisi, Reuters’in incelediği dokunulmazlık maddesini görmediklerini ve böyle bir öneriyi asla kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İLK DAVA ZAFERİ VE SEKTÖRÜ SIKIŞTIRAN BASKI

Meta’nın lobi girişimi, sektörün en ağır yasal süreçlerden geçtiği bir dönemde gerçekleşiyor. 2025 başlarında Kaliforniyalı bir annenin Meta ve YouTube’a açtığı davada jüri, şirketlerin bağımlılık yaratan özellikleri bilerek gençlere zarar verdiğine hükmetti ve 6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Her iki şirket de karara itiraz edeceğini duyurdu. Meta ve Google’ın yanı sıra birçok platform, benzer binlerce dava ile karşı karşıya bulunuyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer kabul edilirse bu hüküm, eyalet düzeyindeki çocuk koruma yasalarını büyük ölçüde etkisiz kılabilir ve sektörün federal çatı altında daha geniş hareket alanı kazanmasını sağlayabilir. Eleştirmenler ise bunun şirketleri sorumluluktan muaf tutarak çocuk güvenliğini riske atacağını savunuyor. Konu, yapay zeka düzenlemeleriyle birlikte paket halinde müzakere ediliyor.