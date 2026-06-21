UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilen Kahramanmaraş için tanıtım toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa bir mesaj göndererek UNESCO başarısından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kah... Daha Fazla Göster

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilen Kahramanmaraş için tanıtım toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa bir mesaj göndererek UNESCO başarısından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Türkiye'yi edebiyat alanında temsil eden ilk şehir olarak UNESCO ağına katıldığını belirterek köklü edebi birikimi ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Ersoy, UNESCO başarısının aynı zamanda şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı Daha Az Göster