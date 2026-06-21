Hayal Köseoğlu'nun nişan mutluluğu
Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Nezir Çınarlı ile nişanlanan Hayal Köseoğlu, Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, gazetecileri fark edince onlara parmağındaki yüzüğü göstererek mutluluğunu paylaştı
Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:17 Güncelleme:
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SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Melis' karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı ile Bodrum Gölköy'de nişanlanmıştı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hayal Köseoğlu, nişan töreni kutlamalarının ardından soluğu Yalıkavak'ta aldı.
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Bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, gün boyunca güneşlendi.