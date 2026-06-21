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        Haberler Magazin Hayal Köseoğlu'nun nişan mutluluğu - Magazin haberleri

        Hayal Köseoğlu'nun nişan mutluluğu

        Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Nezir Çınarlı ile nişanlanan Hayal Köseoğlu, Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, gazetecileri fark edince onlara parmağındaki yüzüğü göstererek mutluluğunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Melis' karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı ile Bodrum Gölköy'de nişanlanmıştı.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hayal Köseoğlu, nişan töreni kutlamalarının ardından soluğu Yalıkavak'ta aldı.

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        Bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, gün boyunca güneşlendi.

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        Keyifli halleriyle dikkat çeken Hayal Köseoğlu, basın mensuplarını fark edince onlara selam verdi.

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        Ardından parmağındaki yüzüğü gösteren Köseoğlu, mutluluğunu paylaştı.

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        Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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