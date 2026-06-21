Sümeyye Aydoğan kız arkadaşlarıyla tatilde
Oyuncu Sümeyye Aydoğan, kız arkadaşlarıyla birlikte Bozburun'da güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı
Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, tatil yapmak için yakın kız arkadaş grubuyla Bozburun'a gitti.
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Arkadaş grubuyla birlikte görüntülenen oyuncu, gün boyu güneşlenip sıcaktan bunalınca da denizin keyfini çıkardı.
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Bir ara arkadaşlarıyla kürek sörfü yapan Sümeyye Aydoğan, denizde eğlenceli dakikalar geçirdi.