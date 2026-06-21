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        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan kız arkadaşlarıyla tatilde - Magazin haberleri

        Sümeyye Aydoğan kız arkadaşlarıyla tatilde

        Oyuncu Sümeyye Aydoğan, kız arkadaşlarıyla birlikte Bozburun'da güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, tatil yapmak için yakın kız arkadaş grubuyla Bozburun'a gitti.

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        Arkadaş grubuyla birlikte görüntülenen oyuncu, gün boyu güneşlenip sıcaktan bunalınca da denizin keyfini çıkardı.

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        Bir ara arkadaşlarıyla kürek sörfü yapan Sümeyye Aydoğan, denizde eğlenceli dakikalar geçirdi.

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        Kare desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Aydoğan, gün boyunca neşeli tavırlar sergiledi.

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        Oyuncunun eğlenceli tatili objektiflere böyle yansıdı.

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