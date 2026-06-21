İlk bakışta kolay görünüyor ama çoğu kişi hata yapıyor! Sadece çok dikkatli bakanların çözebileceği 10 görsel bulmaca
Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? İlk bakışta oldukça basit görünen bu görsellerde doğru cevabı bulmak sandığınız kadar kolay olmayabilir. Bazılarında farklı olanı bulmanız, bazılarında ise gözden kaçan küçük ayrıntıyı fark etmeniz gerekiyor. Bakalım tüm soruları doğru tamamlayabilecek misiniz? İşte dikkatinizi test edecek 10 görsel bulmaca!
1. soru: Farklı olan kediyi bulabilir misiniz?
Cevap: Farklı olan kedi 3. sırada soldan 3. kedi. Çünkü diğer tüm kedilerin başında aynı sayıda çizgi bulunurken bu kedinin başındaki çizgilerden biri eksik.
2. soru: Bu görseldeki mantık hatasını bulabilir misiniz?
Cevap: Görseldeki hata, sağ tarafta yer alan çıkış bölümünde gizli. Geminin bulunduğu limandan dışarı açılan geçit oldukça dar çizilmiş. Bu genişlikteki bir alandan geminin geçmesi mümkün değil.
3. soru: Kuşu bulabilir misiniz?
Cevap: Kuş, şezlongda uzanan kadının elindeki bardağın üstünde duruyor.
4. soru: Farklı olan emojiyi görebildiniz mi?
Cevap: Alt sırada sağdan 2. sırada yer alan emoji farklı. Çünkü diğer tüm emojilerin gözleri aynıyken bu emojinin göz şekli farklı.
5. soru: Maymunun muzunu bulabilir misiniz?
Cevap: Maymunun muzu, sağ üst köşede yer alan papağanın altında yer alıyor.
6. soru: Z’lerin arasında gizlenen 7 sayısını bulabilir misiniz?
Cevap: 7 sayısı alt bölümde, orta-sol alanda yer alıyor.
7. soru: Farklı olan zar hangisi?
Cevap: Farklı olan zar, 3. sırada sağdan 2. zar. Yüzünde diğerlerinden farklı olarak 2 nokta bulunuyor.
8. soru: Burada yanlış olan ne?
Cevap: Görseldeki hata takvimde yer alıyor. Haziran ayı 30 gün olmasına rağmen takvimde 31 olarak gösterilmiş.
9. soru: Farklı olan yumurtayı bulabilir misiniz?
Cevap: Farklı olan yumurta orta sırada yer alan yeşil desenli yumurtadır. Diğer yumurtaların desenleri aynıyken bu yumurtanın desenleri farklı bir şekilde yerleştirilmiş.