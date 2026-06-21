Öldürdüler, yaktılar, saklandılar! Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!

Yıl 2007... Takvimler 15 Temmuz'u gösteriyordu. Esenyurt'ta ormanlık alana yakın boş bir arazide yanan bir araç olduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tamamen yanmış otomobille karşılaştı. Ancak asıl korkunç manzara aracın bagajı açıldığında ortaya çıktı. Bagajın içinde yanmış bir erkek cesedi vardı. Polisiye filmleri aratmayan cinayet soruşturması böyle başladı.

KAYIP KİŞİ ÇIKTI

Araç üzerinde yapılan incelemede plakanın kalıp ustası Mehmet G.'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Mehmet G.'nin birkaç gündür kayıp olduğu ortaya çıktı.Bagajdaki yanmış ceset ona mı aitti? Yapılan kimliklendirme çalışmaları sonucunda cesedin Mehmet G.'ye ait olduğu kesinleşti. Ancak geriye cevaplanması gereken çok önemli sorular kalmıştı. Mehmet G. nasıl öldürülmüştü? Cesedi neden yakılmıştı? Ve en önemlisi onu kim ya da kimler öldürmüştü? Bu soruların cevabını bulmak için Jandarma ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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OLAY ÇÖZÜLEMEDİ

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde baş bölgesinde delici bir aletin oluşturduğu düşünülen izler tespit edildi. İlk değerlendirmelerde Mehmet G.'nin silahla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma kapsamında Mehmet G.'nin çevresi mercek altına alındı. Yakın arkadaşlarının ifadeleri alındı, bağlantıları araştırıldı ancak cinayeti aydınlatacak somut bir delile ulaşılamadı.

Günler geçti... Haftalar geçti... Aylar geçti...

Ancak soruşturma bir türlü ilerlemedi. Fail ya da failler bulunamadı. Dosya zamanla faili meçhul cinayetler arasındaki yerini aldı.

9 YIL SONRA

Cinayetin üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu süre içerisinde başta Esenyurt olmak üzere birçok Jandarma bölgesi polis sorumluluk alanına devredildi. Devir sırasında bölgelerde bulunan faili meçhul dosyalar da Emniyet birimlerine gönderildi. İşte o dosyalardan biri de Mehmet G. cinayetiydi. 9 yıldır çözülemeyen dosya bu kez İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin önüne gelmişti.

TECRÜBELİ DEDEKTİF DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Jandarma bölgesinde işlenen ve faili meçhul kalan cinayet dosyaları İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerine dağıtıldı. Mehmet G. cinayeti ise 45-338 kodlu ekibe verildi. Bu ekip, Cinayet Büro Amirliği'nin en tecrübeli ekiplerinden biriydi. Ekip şefi cinayet uzmanı Orhan Kemiksiz ve yardımcısı dosyayı satır satır incelemeye başladı. Yıllar önce ne olmuştu? Hangi ayrıntılar gözden kaçmıştı?

Ve en önemlisi, bu cinayet neden çözülememişti? Kemiksiz, bu soruların cevabını bulmak için adeta dosyanın içine girdi.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru bilirkişi Orhan Kemiksiz

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ŞÜPHELİ İSİMLER DOĞRUYDU

Dosyayı inceleyen Kemiksiz, soruşturmanın aslında doğru isimlerin etrafında şekillendiğini fark etti. O dönem dosya üzerinde çalışan Jandarma ekipleri üç kişi üzerinde durmuş, ifadelerini almış ancak suçlarını ispatlayacak delile ulaşamamıştı. O dönem dosyayı inceleyen cinayet uzmanı emekli polis memuru Orhan Kemiksiz, yıllar sonra şunları anlattı: "Dosyayı incelemeye aldığımda Jandarma'nın üç şüpheli üzerinde çalıştığını gördüm. İfadelerine başvurulmuştu ama sonuç alınamamıştı. Ben dosyayı okudukça bu kişilerin olayla bağlantısı olduğuna daha çok inanıyordum. Sorun, bunu kanıtlayacak delilin bulunamamasıydı."

TELEFONLAR DİNLENMEYE BAŞLANDI

Kemiksiz ve ekibi, olaydan tam 9 yıl sonra yeniden harekete geçti. Savcılığı ikna ederek mahkeme kararıyla şüpheliler hakkında teknik takip başlatıldı. Telefonları dinlenmeye başladı. Ancak haftalar geçmesine rağmen herhangi bir hareketlilik yaşanmıyordu. Şüpheliler son derece dikkatli davranıyordu. Dosyanın yeniden açıldığını bilmiyorlardı ama ortada da suçlarını ele verecek bir konuşma yoktu. İşte bu noktada Kemiksiz farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kemiksiz, yıllar önce ifade veren önemli isimlerden biriyle görüşmeye gitti. Amacı bilgi almak değildi. Amacı şüphelileri hareketlendirmekti. Yıllar sonra cinayet masasından bir polisin yeniden ortaya çıkması, gerçekten suçlularsa onları tedirgin edecekti. Kemiksiz o anları şöyle anlattı: "Kendisiyle görüştüm. Cinayetle ilgili sorular sordum. Amacım onu telaşlandırmak ve olayla bağlantısı olup olmadığını anlamaktı."

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Plan işe yaradı. Kemiksiz'in ayrılmasından kısa süre sonra bu kişi diğer şüpheliyi aradı. Telefon görüşmesinde, "Yanıma cinayet masasından Orhan diye bir polis geldi. Mehmet'in cinayetini araştırıyor. Daha önce verdiğimiz ifadeleri verelim. Bak unutma" dedi. İşte bu konuşma soruşturmanın kırılma anı oldu.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru bilirkişi Orhan Kemiksiz

SİNYAL KAYITLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Bu gelişmenin ardından ekipler teknik ve dijital verileri yeniden incelemeye aldı. Yapılan HTS ve baz kayıtları incelemesinde Mehmet G.'nin son olarak bu kişilerle görüştüğü ortaya çıktı. Daha da önemlisi, şüphelilerin telefonlarının cesedin bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edildi. Dosyadaki boşluklar birer birer dolmaya başlamıştı.

VERİLMEYEN ADRESİ SÖYLEDİ

Soruşturmanın artık son aşamasına gelinmişti. Düzenlenen operasyonla üç şüpheli yeniden gözaltına alındı. İfadeleri bizzat Orhan Kemiksiz aldı. Sorular önceden hazırlanmıştı. Kemiksiz'in sorduğu sorulardan biri sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şüpheli, olay yeri adresi kendisine söylenmediği halde bir anda: "Ben o adreste yoktum" dedi. O an odada kısa süreli sessizlik oluştu. Kemiksiz hemen şüpheliye döndü: "Ben sana adresi söylemedim. O adresi nereden biliyorsun?" Şüpheli ne diyeceğini bilemedi. Bu hata soruşturmanın en kritik anlarından biri oldu.

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SORU TEKNİĞİYLE GELEN İTİRAF

Kemiksiz yaşanan bu ayrıntıyı tutanak altına aldı. Ardından sürdürülen sorguda M.Ç. cinayetin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre olay gecesi dört arkadaş birlikte alkol alıyordu. Bir süre sonra aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ç. Mehmet G’yi iterek yere düşürdü. Düştüğü sırada başına sivri metal bir cisim saplandı. Ağır yaralanan Mehmet G. hayatını kaybetti.

ARAÇTA YAKTILAR

Şüphelilerin iddiasına göre ölümün ardından panik başladı. M.Ç., A.T. ve M.D. cesedi olay yerinden alarak boş bir araziye bıraktı. İki gün sonra bölgeye geri döndüler. Cesedin hâlâ bulunmadığını görünce yeni bir plan yaptılar. Bu kez Mehmet G.'nin cesedini kendi aracının bagajına koydular. Ardından aracı ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştılar.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ardından üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından M.Ç. ile M.D. hakkında tutuklama kararı verildi. A.T. ise yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı. Ancak dosyayı takip eden Kemiksiz bu karara itiraz etti. Savcıyla yeniden görüşerek A.T.'nin soruşturmadaki rolünü ve elde edilen delilleri anlattı. Savcılık yapılan değerlendirme sonucunda A.T. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı. Ancak ortada bir sorun vardı. A.T. serbest kaldığını sanıyordu. Kemiksiz onu kaçırmak istemedi. Telefonu açtı ve: "İmzalaman gereken bir evrak kalmış. Neredesin? Gelip imzanı alacağım" dedi. Şüpheli hiçbir şeyden şüphelenmedi. Verdiği adrese gelen Kemiksiz ve ekibi, A.T.'yi yeniden gözaltına aldı. Şüpheli şaşkınlıkla: "Ben serbest kaldım" dedi. Kemiksiz ise kısa ve net cevap verdi: "Artık tutuklusun."

CEZALAR ALDILAR

Dava Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cinayetten tam 12 yıl sonra, 23 Ocak 2019 tarihinde karar açıklandı. Tutuklu sanık M.Ç., "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamadı.

Sanık M.D., "suç delillerini yok etme, gizleme ve şantaj" suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Sanık A.T. ise "şantaj" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

BİR DOSYA DAHA AYDINLATILDI

Tam 9 yıl boyunca faili meçhul kalan Mehmet G. cinayeti, titiz ve sabırlı bir çalışmanın ardından çözüldü. Cinayet uzmanı Orhan Kemiksiz ve ekibi, görev yaptıkları süre boyunca yalnızca güncel cinayetleri değil, yıllardır çözülemeyen birçok faili meçhul dosyayı da aydınlatarak önemli başarılara imza attı.