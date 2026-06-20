Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torğut'tan yeni paylaşım - Magazin haberleri

        İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torğut'tan yeni paylaşım

        Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ilan eden İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut, Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş'ın düğününe birlikte katıldı. Çift, davetten romantik karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında boşanan İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı.

        2

        24 yaşındaki oyuncunun bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Özellikle arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor paylaşımları bu iddiaları güçlendirmişti.

        3

        Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Torğut ile yan yana yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle yayımlayarak aşkını duyurmuştu.

        4

        İkili, son olarak kürek sporcusu ve oyuncu Ogeday Girişken ile Zeynep Yumrutaş'ın düğününde birlikte boy gösterdi.

        5

        Davete katılan çiftten İhsan Taha Torğut, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı ihmal etmedi.

        6

        Özellikle gün batımında İpek Filiz Yazıcı ile romantik bir karesini paylaşarak dikkat çeken Torğut'un bu gönderisini, oyuncu sevgilisi de kendi sayfasında yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Karaal, eşinin kaçırılmasına ilişkin konuştu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Öte yandan eşi Ayşe Karaal'da olaya ilişkin Habertürk'e konuştu.

        #İpek Filiz Yazıcı
        #İhsan Taha Torğut
        #Ogeday Girişken
        #Zeynep Yumrutaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili