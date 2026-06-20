İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torğut'tan yeni paylaşım
Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ilan eden İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut, Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş'ın düğününe birlikte katıldı. Çift, davetten romantik karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı
2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında boşanan İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı.
24 yaşındaki oyuncunun bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Özellikle arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor paylaşımları bu iddiaları güçlendirmişti.
Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Torğut ile yan yana yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle yayımlayarak aşkını duyurmuştu.
İkili, son olarak kürek sporcusu ve oyuncu Ogeday Girişken ile Zeynep Yumrutaş'ın düğününde birlikte boy gösterdi.
Davete katılan çiftten İhsan Taha Torğut, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı ihmal etmedi.
Özellikle gün batımında İpek Filiz Yazıcı ile romantik bir karesini paylaşarak dikkat çeken Torğut'un bu gönderisini, oyuncu sevgilisi de kendi sayfasında yayımladı.