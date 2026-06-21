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        Haberler Dünyadan Dua Lipa ve Callum Turner'dan resmi düğün fotoğrafları

        Dua Lipa ve Callum Turner'dan resmi düğün fotoğrafları

        İngiltere'de sade bir nikah töreninin ardından haziran ayı başında Sicilya'da üç günlük gösterişli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner çiftinden resmi düğün fotoğrafları geldi. Lipa'nın özel tasarım gelinliği için 1155 saatlik bir dikim çalışması yapıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Dua Lipa ve Callum Turner düğün fotoğraflarını paylaştı. Bu ayın başlarında çift, Sicilya'daki Palermo yakınlarında tarihi Villa Valguarnera'da gösterişli bir düğün yaptı.

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        30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa, 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner ile evlenirken Matthieu Blazy tarafından tasarlanan bir gelinlik giydi.

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        Özel gelinlik, 480 bin boncukla elde işlenmiş ve 1155 saatlik iğne işi gerektiren mücevherlerle süslenmişti. Gelinliğin iki metrelik kuyruğunda 25 bin tüy detayı dikkat çekiciydi.

        Gelinliğin duvağı da altı metrelik bir tülden oluşuyordu.

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        Çift, önce 31 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Old Marylebone Belediye Binası'nda sade bir nikah töreniyle evlilik yemini etti. Bu törene sadece sekiz kişilik en yakın aile üyeleri katıldı.

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        Ardından 200 konuklu İtalya düğünü geldi. Bu düğün, üç gün sürdü. İlk gün karşılama partisi yapıldı, ikinci gün ise asıl gösterişli düğün vardı. Üçüncü gün de düğün sonrası kutlama yapıldı.

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        İkinci günde yapılan düğünün tamamı, insansız hava aracı karşıtı sistemlerden, çalışanlar ve tedarikçiler için yapılan gizlilik anlaşmalarına kadar mümkün olan en sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Kuralları ihlal edenler için yüksek cezalar öngörülürken, düğün yerinde fotoğraf ve video çekimi yasaklandı.

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        Sicilya'daki düğüne katılanlar arasında Charli XCX, Elton John, Joe Alwyn ve Donatella Versace gibi ünlü isimler de vardı.

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        Pop yıldızı ve aktör arasındaki ilişki, ikilinin 2024 yılının başlarında Londra'da bir partide birlikte görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Çift, 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.

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        #Dua Lipa
        #Callum Turner
        #düğün
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