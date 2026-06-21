Dua Lipa ve Callum Turner'dan resmi düğün fotoğrafları

İkinci günde yapılan düğünün tamamı, insansız hava aracı karşıtı sistemlerden, çalışanlar ve tedarikçiler için yapılan gizlilik anlaşmalarına kadar mümkün olan en sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Kuralları ihlal edenler için yüksek cezalar öngörülürken, düğün yerinde fotoğraf ve video çekimi yasaklandı.