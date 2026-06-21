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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anthony Musaba için ayrılık iddiası!

        Fenerbahçe'de Anthony Musaba için ayrılık iddiası!

        Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Samsunspor'dan renklerine bağladığı Anthony Musaba için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon Euro + KDV ile kadrosuna kattığı Anthony Musaba için ayrılık iddiası gündeme geldi.

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        "F.BAHÇE TEKLİFLERE AÇIK"

        Football Insider'ın haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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        ADA'DAN TALİPLERİ VAR

        25 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye dönebileceği, Premier Lig ve Championship ekiplerinden teklifler olduğu öne sürüldü.

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        F.Bahçe ile ligin ikinci yarısında 23 maçta süre alan Musaba, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 1.230 dakika sahada kaldı.

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        2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anthony Musaba'nın güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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