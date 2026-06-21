Fenerbahçe'de Anthony Musaba için ayrılık iddiası!
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Samsunspor'dan renklerine bağladığı Anthony Musaba için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon Euro + KDV ile kadrosuna kattığı Anthony Musaba için ayrılık iddiası gündeme geldi.
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"F.BAHÇE TEKLİFLERE AÇIK"
Football Insider'ın haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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ADA'DAN TALİPLERİ VAR
25 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye dönebileceği, Premier Lig ve Championship ekiplerinden teklifler olduğu öne sürüldü.