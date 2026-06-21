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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT başladı - Haberler

        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yapılıyor.

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15'te başladı.

        AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

        1 milyon 627 bin 960 adayın katıldığı sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenleniyor.

        3. OTURUM YDT BUGÜN SAAT 15.45'TE

        Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

        YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.

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