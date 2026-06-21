Victor Osimhen'e Premier Lig kancası!
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla devleri peşine takan Victor Osimhen için, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve İngiliz devinin Nijeryalı santrforu listenin başına yazdığı belirtildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den 75 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
MAN. UNITED İLK SIRAYA YAZDI
TEAM Talk'ın haberine göre; Premier Lig temsilcisi Manchester United, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i ilk sıraya yazdı.
CARRICK ÖZELLİKLE İSTEDİ
Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Michael Carrick'in bu transferi özellikle talep ettiği ve hızlı bir şekilde sonuç alınmasını istediği kaydedildi.
G.SARAY REKOR BEDEL İSTİYOR
Galatasaray'ın Osimhen'le devam etmek istediği ve 150 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmedikçe yollarını ayırmak istemediği belirtildi.
"BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR"
Geçtiğimiz günlerde transferiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki santrfor, "Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum kulüpte mutluyum. Burası bana cennet gibi geliyor. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor." ifadelerini kullanmıştı.
DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURDU
27 yaşındaki golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkarken 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve turnuvada en çok maçın oyuncusu seçilen kişi oldu.