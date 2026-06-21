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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balayı tatili acıyla bitti... Denize atlayan damat hayatını kaybetti - Son dakika Manisa haberleri | Son dakika haberleri

        Balayı tatili acıyla bitti... Denize atlayan damat hayatını kaybetti

        Manisa'da 6 Haziran'da evlenen 27 yaşındaki Süleyman Sarıefe, balayı için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüksekten denize atlayarak ağır yaralandı. Hastanede 12 gün yaşam mücadelesi veren genç damat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Denize atlayan damat hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlendikten sonra balayı için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüksekten denize atlayarak ağır yaralanan 27 yaşındaki genç damat, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        BALAYI ACIYLA SON BULDU

        İHA'daki habere göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 6 Haziran günü Ezgi Sarıefe ile dünyaevine giren Süleyman Sarıefe (27), balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Tatillerinin üçüncü günü 9 Haziran'da yüksek bir noktadan denize atlayan Sarıefe, suya başının üzerine düşerek ağır yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç damat tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan ve 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Süleyman Sarıefe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

        Turgutlu'da özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Sarıefe'nin acı haberi, başta yeni evlendiği eşi olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Gözyaşları içinde toprağa verildi Hayatının baharında yaşamını yitiren Süleyman Sarıefe'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

        Kütük Minare Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez, acılı eşi Ezgi Sarıefe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından genç damadın naaşı, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

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