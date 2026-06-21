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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Elazığ haberleri: Şubat'tan beri haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'dan aylar sonra acı haber! | Son dakika haberleri

        Şubat'tan beri haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'dan aylar sonra acı haber!

        Elazığ'da 8 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni Keban Baraj Gölü'nde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cenazenin Kaya'ya ait olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        4.5 ay sonra ölü bulundu
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        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

        AA'daki habere göre olay; Elazığ'da meydana geldi. Evinden 8 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendirdi.

        Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde suda ceset görüldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan cansız bedenin yaklaşık 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

        Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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