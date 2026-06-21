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        Metroda başörtülü kadına hakaret eden kişiye gözaltı kararı

        İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik "İmha edilsinler" sözleriyle tepki çeken kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kimliği tespit edilen kadın hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı

        İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik "İmha edilsinler" sözleriyle tepki çeken kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

        İHA'nın haberine göre bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

        Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

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