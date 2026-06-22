Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
Kayseri'de, 39 yaşındaki Muhammet C., beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi
Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:24 Güncelleme:
Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Muhammet C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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