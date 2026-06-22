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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı | Kayseri haberleri | Son dakika haberleri

        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!

        Kayseri'de, 39 yaşındaki Muhammet C., beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!

        Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Muhammet C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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