Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958 yılında Kopenhag'da İtalyan bir baba ve Afro-Amerikan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Esposito ailesi, Manhattan'a yerleşinceye dek Avrupa'da yaşadı.
Giancarlo Esposito, dünya çapındaki en büyük çıkışını; efsanevi suç draması dizisi 'Breaking Bad' ve onun devam niteliğindeki yan dizisi 'Better Call Saul'da canlandırdığı soğukkanlı, disiplinli ve acımasız uyuşturucu baronu 'Gustavo (Gus) Fring' rolüyle yapmıştır. Esposito, bu rolle 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'nü kazanmış ve defalarca 'Emmy Ödülü'ne aday gösterilmiştir.