GIANCARLO ESPOSITO HAKKINDA

Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958 yılında Kopenhag'da İtalyan bir baba ve Afro-Amerikan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Esposito ailesi, Manhattan'a yerleşinceye dek Avrupa'da yaşadı.