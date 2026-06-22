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        Haberler Magazin 'Breaking Bad'in 'Gustavo Fring'i Giancarlo Esposito, Müslüman oldu Müslüman oldu - Magazin haberleri

        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı 'Gustavo Fring' karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito'nun, Suudi Arabistan ziyareti sırasında İslamiyet'i seçtiği ve ve kelime-i şehadet getirdiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 68 yaşındaki aktörün kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu.

        Al-Sheikh, paylaşımında Esposito'nun çekimler sırasında Müslümanlarla kurduğu iletişimden ve gördüğü muameleden huzur bulduğunu belirtti.

        Paylaşımda ayrıca, ünlü aktörün film şirketi çalışanları ve yapım ekibiyle camide cemaatle namaz kıldığı anlara ait görüntülere de yer verildi.

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        Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan tarafından desteklenen büyük bütçeli aksiyon filmi '7 Dogs'un çekimleri kapsamında bir süredir ülkede bulunuyordu.

        GIANCARLO ESPOSITO HAKKINDA

        Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958 yılında Kopenhag'da İtalyan bir baba ve Afro-Amerikan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Esposito ailesi, Manhattan'a yerleşinceye dek Avrupa'da yaşadı.

        Giancarlo Esposito, dünya çapındaki en büyük çıkışını; efsanevi suç draması dizisi 'Breaking Bad' ve onun devam niteliğindeki yan dizisi 'Better Call Saul'da canlandırdığı soğukkanlı, disiplinli ve acımasız uyuşturucu baronu 'Gustavo (Gus) Fring' rolüyle yapmıştır. Esposito, bu rolle 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'nü kazanmış ve defalarca 'Emmy Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

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        #Giancarlo Esposito
        #breaking bad
        #Gus Fring
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