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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'da Çin alarmı: Hibrit araçlara yeni vergi geliyor

        Avrupa'da Çin alarmı: Hibrit araçlara yeni vergi geliyor

        Elektrikli otomobillerin ardından Çin'den ithal edilen hibrit modeller de Avrupa Birliği'nin hedefinde. Alman yayın organı Handelsblatt'ın haberine göre, Avrupa Komisyonu, BYD, Chery ve SAIC gibi üreticilerin hibrit araçlarına ek gümrük vergisi uygulamak için hazırlıkları tamamladı. AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun onay vermesi halinde düzenlemenin kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çinli üreticiler Aralık 2025'te Avrupa'daki elektrikli ve hibrit araç satışlarının yüzde 16'sını oluştururken, 2025 yılı genelinde de pazar paylarını yüzde 11'e yükseltmişti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi

        Avrupa Birliği (AB), Çin menşeli otomobillere yönelik ticaret önlemlerinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Elektrikli araçların ardından Çin'den ithal edilen hibrit otomobiller için de ek gümrük vergisi uygulanması gündemde.

        Alman yayın organı Handelsblatt'ın üst düzey AB yetkilileri ve sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu yeni vergi uygulaması için gerekli hazırlıkları tamamladı.

        Haberde, Komisyon'un söz konusu tarifeleri, üye ülkelerin çoğunluğunun onay vermesi halinde kısa süre içerisinde yürürlüğe koyabileceği belirtildi.

        AB liderleri geçtiğimiz günlerde Çin ile büyüyen ticaret açığı ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere kritik ham maddelerde Çin'e olan bağımlılığı azaltmaya yönelik yeni önlemleri masaya yatırmıştı.

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        Handelsblatt'a göre Komisyon'un hedefinde, BYD, Chery ve MG markasının sahibi SAIC gibi Çinli üreticilerin Avrupa pazarına sunduğu hibrit modeller bulunuyor. Planlanan düzenleme kapsamında bu araçlara ilave vergiler uygulanabilecek.

        AB, 2024 yılından bu yana Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uyguluyor.

        Hibrit araçların da kapsama alınması halinde Brüksel'in Çinli üreticilere yönelik ticari savunma tedbirlerini önemli ölçüde genişletmiş olacağı değerlendiriliyor.

        ÇİNLİ MARKALARIN PAYI HIZLA ARTIYOR

        Son yıllarda Avrupa pazarında hızlı bir yükseliş yakalayan Çinli markalar, özellikle elektrikli ve hibrit araç segmentlerinde dikkat çekiyor.

        Çinli üreticiler Aralık ayında Avrupa'daki elektrikli ve hibrit araç satışlarının yüzde 16'sını oluştururken, 2025 yılı genelinde pazar paylarını yüzde 11'e yükseltti. Söz konusu oran, bir önceki yıla kıyasla iki katın üzerinde artışa işaret ediyor.

        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı Haberi Görüntüle

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 13 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Avrupa otomotiv sektörü; ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni tarifeler, Çinli üreticilerin yükselişi ve Çin pazarındaki pay kaybı nedeniyle son yılların en zorlu rekabet ortamıyla karşı karşıya bulunuyor.

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        Sektör temsilcilerinin yılın başında yaptığı açıklamalar ise Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin ciddi endişelerin bulunduğunu ortaya koymuştu.

        TÜRKİYE DAHA ÖNCE HAREKETE GEÇTİ

        Türkiye, Çin menşeli araçlara yönelik korumacı önlemleri Avrupa Birliği'nden daha önce devreye aldı.

        Çinli otomobillere uygulanan ek vergiler, 2023'te sadece elektrikli otomobiller özelinde yüzde 40 olarak uygulanmaya başlanmıştı.

        Söz konusu karar, Temmuz 2024'te alınan karar ile Çin'den ithal edilen benzinli ve hibrit de olmak üzere tüm yakıt türlerindeki araçları kapsayacak şekilde genişletildi.

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        1 Ocak 2025'te ise Çin'den ithal edilen içten yanmalı motora sahip araçlara uygulanan yüzde 40 ek gümrük vergisi oranı yüzde 50'ye yükseltildi.

        Bu düzenlemelerin amacı, yerli üretimi korumak, cari açığın büyümesini sınırlandırmak ve iç pazardaki rekabet koşullarını dengelemek olarak belirtilmişti.

        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi

        2025 sonunda yapılan güncelleme ise sistemi yeniden şekillendirdi. Buna göre Çin menşeli araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler şu şekilde belirlendi:

        • İçten yanmalı ve hibrit otomobiller: Yüzde 25 ek mali yükümlülük veya en az 6 bin dolar

        • Plug-in hibrit otomobiller: Yüzde 30 ek mali yükümlülük veya en az 7 bin dolar

        • Tam elektrikli otomobiller: Yüzde 30 ek mali yükümlülük veya en az 8 bin 500 dolar

        Uygulamada, oran veya sabit tutardan hangisi daha yüksekse o esas alınıyor.

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        #otomobil
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