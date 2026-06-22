Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartman sakinleriyle bir grup arasında gürültü nedeniyle çıkan satırlı kavgada 3 kişi yaralandı
Giriş: 22 Haziran 2026 - 00:41 Güncelleme:
Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİ SATIRLA YARALANDI
AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ