Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi

EN CİDDİ ADAY GALATASARAY

Öte yandan Galatasaray'ın, Deniz Gül ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi aday olarak öne çıktığı ifade edildi.

Gelecek sezondan itibaren Türkiye'de uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralının da Deniz Gül'ü sarı-kırmızılı ekip açısından daha değerli bir transfer hedefi haline getirdiği belirtildi.

Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun kontratında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.