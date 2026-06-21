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        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi

        Galatasaray, gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek adına Porto'da oynayan milli futbolcu Deniz Gül'ü gündemine aldı. A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'la karşılaştığı maçların 2. yarısında oyuna giren Deniz Gül'ün Porto'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası'na beklenenden erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan hayal kırıklığı sürerken, kadroda yer alan Deniz Gül performansıyla Portekiz basınının ilgisini çekti.

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        Porto forması giyen genç futbolcu, Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 35 dakika sahada kalan Deniz, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle olumlu not aldı.

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        Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, iki önemli gol pozisyonuna giren Deniz Gül'ün, Türkiye'nin D Grubu'nda ABD ile oynayacağı son maçta ilk 11'de sahaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

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        Haberde ayrıca genç oyuncunun Porto'daki geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Deniz Gül'ün, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edildi.

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        Elche'de forma giyen golcü Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasıyla birlikte Deniz'in takım içindeki konumunun daha karmaşık hale geldiği öne sürüldü.

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        A Bola'nın haberine göre Porto yönetimi, Türk oyuncunun geleceği konusunda karar vermeden önce hem piyasa şartlarını hem de mevcut durumu analiz etmek için yeterli zamana sahip.

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        EN CİDDİ ADAY GALATASARAY

        Öte yandan Galatasaray'ın, Deniz Gül ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi aday olarak öne çıktığı ifade edildi.

        Gelecek sezondan itibaren Türkiye'de uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralının da Deniz Gül'ü sarı-kırmızılı ekip açısından daha değerli bir transfer hedefi haline getirdiği belirtildi.

        Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun kontratında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

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