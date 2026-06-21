Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi
Galatasaray, gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek adına Porto'da oynayan milli futbolcu Deniz Gül'ü gündemine aldı. A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'la karşılaştığı maçların 2. yarısında oyuna giren Deniz Gül'ün Porto'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
2026 Dünya Kupası'na beklenenden erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan hayal kırıklığı sürerken, kadroda yer alan Deniz Gül performansıyla Portekiz basınının ilgisini çekti.
Porto forması giyen genç futbolcu, Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 35 dakika sahada kalan Deniz, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle olumlu not aldı.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, iki önemli gol pozisyonuna giren Deniz Gül'ün, Türkiye'nin D Grubu'nda ABD ile oynayacağı son maçta ilk 11'de sahaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu yazdı.
Haberde ayrıca genç oyuncunun Porto'daki geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Deniz Gül'ün, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edildi.
Elche'de forma giyen golcü Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasıyla birlikte Deniz'in takım içindeki konumunun daha karmaşık hale geldiği öne sürüldü.
A Bola'nın haberine göre Porto yönetimi, Türk oyuncunun geleceği konusunda karar vermeden önce hem piyasa şartlarını hem de mevcut durumu analiz etmek için yeterli zamana sahip.
EN CİDDİ ADAY GALATASARAY
Öte yandan Galatasaray'ın, Deniz Gül ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi aday olarak öne çıktığı ifade edildi.
Gelecek sezondan itibaren Türkiye'de uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralının da Deniz Gül'ü sarı-kırmızılı ekip açısından daha değerli bir transfer hedefi haline getirdiği belirtildi.
Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun kontratında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.