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        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Özellikle Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 24°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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