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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü! | Son dakika haberleri

        Boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen, babası tarafından öldürüldü!

        Manisa'da tam bir vahşet yaşandı. Olayda, boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım, babası tarafından bıçakla öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım (23), babası Ü.Y. (56) tarafından bıçakla öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma çıktı. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Ü.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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