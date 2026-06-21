Kariyer yolculuğunu zorlayan trafik: Araçta şekerleme trafikten kurtarıyor. Uyku düzenine trafik ayarı: Mesai öncesi plaza önünde şekerleme... Çalışanları zorlayan sorunlar ne? İş ve yaşam dengesi nasıl kurulur? İşe erken gidip mesai saatine kadar araçta uyuyorlar: Çözüm mü, stres birikimi mi? Haber... Daha Fazla Göster

Kariyer yolculuğunu zorlayan trafik: Araçta şekerleme trafikten kurtarıyor. Uyku düzenine trafik ayarı: Mesai öncesi plaza önünde şekerleme... Çalışanları zorlayan sorunlar ne? İş ve yaşam dengesi nasıl kurulur? İşe erken gidip mesai saatine kadar araçta uyuyorlar: Çözüm mü, stres birikimi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Plaza Çalışanı Hüsniye Erde, Yönetim Danışmanı - Yazar İdil Türkmenoğlu, Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve Radyo Trafik Spikeri Gizem Öztürk anlattı. Daha Az Göster