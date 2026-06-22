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        Haberler Dünya İsrail'de yapılan bir ankete göre İsraillilerin yüzde 92'si savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor | Dış Haberler

        İsrail'de yapılan bir ankete göre İsraillilerin yüzde 92'si savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın balistik füze saldırılarına onlarca kez maruz kalan İsrail'de, halkın yüzde 92'sinin savaşı İran'ın kazandığını düşündüğünü gösteren bir anket yayınlandı. İsrail savaş süresince İran'ın lideri Ali Hamaney dahil ülkenin liderlik kadrosundan birçok ismi öldürmüş ve İran'ın kritik noktalarına saldırılar gerçekleştirmişti. İran da İsrail'e birçok kez drone ve balistik füze saldırıları düzenlemişti. İsrail, ABD'nin baskısıyla ateşkesi ve müzakereyi kabul etmek zorunda kalmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        İsrail'in yüzde 92'sine göre savaşın kazananı İran

        İsrail'de yayınlanan bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 92'si İran'ın ABD ve İsrail'e karşı verdiği savaşı kazandığını ve anlaşmada da galip geldiği düşüncesini taşıyor.

        Kudüs İbrani Üniversitesi ile Agam Enstitüsü tarafından 17 yaş üzerindeki 3 bin 644 İsrailli katılımcı ile yüzde 99 güven ve yüzde 2,2 örneklem hatası oranlarıyla yayımlanan anket, ABD-İran mutabakatından İsraillilerin memnun olmadığını ve Tel Aviv yönetimine güvenin kaybolduğunu ortaya koydu.

        Ankete göre, İsraillilerin yüzde 92,1'i İran'a karşı verilen savaşın başarısızlıkla sonuçlandığına ve müzakereler neticesinde Tahran yönetiminin galip geldiğine inanıyor.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ bloku destekleyen seçmenlerde ise İran'ın kazandığını düşünenlerin oranı yüzde 93,1 oldu.

        Ankete katılanların yüzde 82,9'u İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekliyor, yüzde 86'sı ise saldırıların sonucu ve ABD-İran mutabakatı imzalanırken İsrail'in denklem dışı bırakılmasını olumsuz karşılıyor.

        İsraillilerin yüzde 87,8'i, Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıları başlatırken koyduğu İran'ın nükleer programını ve füze tehdidini ortadan kaldırma ile Tahran yönetimini devirme hedefleri gerçekleştiremediğini belirtiyor.

        10 kişiden 7'si Netanyahu'ya inanmıyor

        Tel Aviv yönetimine ilişkin güven krizini ortaya koyan anket sonuçlarına göre, İsraillilerin yüzde 72,5'i Netanyahu'nun "kazanımlar elde ettikleri ve tehdidi ortadan kaldırdıkları" yönündeki söylemlerine inanmadıklarını, yüzde 56,4'ü ise Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin "başarısız" olduğunu kaydetti.

        Anket aynı zamanda İsraillilerin yaklaşık yarısının Lübnan'a yönelik saldırılara destek verdiğini ortaya koyarken ABD ile ters düşme ihtimaline karşın Beyrut'a saldırılar da dahil Lübnan'ın hedef alınmasını isteyenlerin oranı yüzde 48,2, karşı çıkanların oranı yüzde 20,9 ve kararsız kalanların oranı yüzde 30,9 çıktı.

        İsraillilerin yalnızca yüzde 12,2'si, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarda Netanyahu hükümetinin başarılı olduğunu, yüzde 61,3'lük kesim ise Gazze'de hedeflerin hiçbirine ulaşılamadığı, yüzde 26,5'lik kesim ise Tel Aviv'in bazı hedeflerini gerçekleştirdiğini savundu.

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