100 liralık hayat sigortası priminin 40 lirası vergiden düşebiliyor

Hayat sigortalarına ödenen primlerin, sağlık sigortalarıyla birlikte belirli limitler dahilinde gelir vergisi matrahından indirilebildiğini ifade eden Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Ersener San, "Gelir vergisi oranı yüzde 15'ten başlayıp yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde, ödenen hayat sigortası primleri gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Bu da kişinin bulunduğu vergi dilimine göre önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Hayat sigortaları, yıllık brüt asgari ücret olan yaklaşık 400 bin liraya kadar bir vergi istisnası sağlayabiliyor. Yüzde 40'lık vergi dilimindeyseniz her ay ödediğiniz tutarın yüzde 40'ı vergi matrahından düşüyor. Örneğin, 1000 liralık hayat sigortası priminin 400 lirası vergiden düşebiliyorsunuz" diye konuştu.

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'MASRAF GÖZÜYLE BAKMAYIN'

Hayat sigortalarının vefat, maluliyet ve kritik hastalıklar gibi durumlarda sigortalıyı ve yakınlarını teminat altına alan bir ürün olduğunu dile getiren San, "Hayat sigortaları vefat halinde yakınlarımızı, kritik hastalıklarda da kendimizi teminat alıp finansal destek sağlıyor. Hayat sigortalarının çeşitleri var. Bunlardan biri kredi hayat sigortaları. Kredi kullanarak ya bir ihtiyacımızı karşılıyoruz ya da bir gayrimenkul alıyoruz. Başımıza gelmediği sürece bazen riskleri öngöremeyebiliyoruz. Kredi kullandığımızda bir hayat sigortamız yoksa olumsuz bir durum yaşadığımızda varlığımızı borçla birlikte yakınlarımıza bırakıyoruz. Oysa hayat sigortası olduğunda sigortamız kredi borcumuzu karşılıyor ve varlıklarımız yakınlarımıza kalıyor. Bu nedenle sigortaya masraf gözüyle bakmamamız lazım" diye konuştu.

İhtiyari hayat sigortasının ise bir krediye bağlı olmadan kişilerin ferdi hayat sigortası olarak yaptırdıkları “yıllık hayat”, “birikimli hayat” ve “karma hayat” sigortaları ile şirketlerin çalışanları için tercih ettiği “grup hayat sigortası” türlerinin olduğunu anlatan San, birikimli hayat sigortaları ve karma sigortaların da son dönemlerde çok ilgi gördüğünü aktardı. San, "İnsanlar bir yandan risklere karşı güvence almak istiyor. Bir yandan da birikim yapmak istiyor. Risk şayet 5 veya 10 yıllık dönemler sonunda gerçekleşmemişse kişiler karma ürünler ile birikimlerini getirileri ile birlikte geri alabiliyor. Bu sigorta toplam hayat sigortalarının yüzde 30'una kadar geldi" şeklinde konuştu.

'BEYANI VERİRKEN TİTİZ OLALIM'

Hayat sigortalarının temelde beklenmeyen durumlarda finansal destek sağlamak için oluşturulan ürünler olduğunu vurgulayan San, burada dikkat edilecek hususun beklenti ve ihtiyaçlar olduğunu anlatarak, "Örneğin, vefat halinde krediniz ödensin mi istiyorsunuz? Olumsuz bir durumda çocuğunuzun eğitim hayatı devam mı etsin istiyorsunuz? Birikim mi yapmak istiyorsunuz? Bunların hepsini mi istiyorsunuz? İhtiyacımıza yönelik ürünleri almamız lazım. Diğer yandan hayat sigortaları başlangıçta yapılırken beyan ile sigorta yapılıyor. Beyanı titizlikle verirsek sonrasında farklı bir durum ortaya çıksa dahi belli koşullarla tazminat ödendiği için sorun yaşamazsınız. Üçüncü olarak, bütçeye göre ödemelerin sürdürülebilir olması gerek" dedi.

BİR TAKSİTİ TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK’TEN!

Ersener San, hayat sigortası primlerinin aylık, 3 aylık veya yıllık ödenebildiğini, ödemelerin kısa süre aksaması durumunda sigortanın askıya alındığını ve yeniden ödeme yapıldığında ise kaldığı yerden devam ettiğini anlattı. Kredili hayat sigortalarının ölüm, maluliyet ve poliçede seçilmesi halinde işsizlik durumlarında devreye girdiğini kaydeden San, birikimli hayat sigortalarında vefat durumunda, poliçede hak sahibi olarak gösterilen kişiye ödeme yapıldığını; hak sahibi belirlenmemiş olması halinde ise hakların yasal varislere geçtiğini dile getirdi.

Türkiye Hayat Emeklilik'in hayat sigortalarında sektör lideri olduğunu ifade eden San, "Birikimli ve karma sigortalar son zamanlarda ilgi görüyor. Bizim de prim iadeli hayat sigortalarımız çok ciddi ilgi görüyor. Mayıs ortasında başlattığımız ‘Bir Ay Bizden Kampanyası’ ile prim iadeli hayat sigortası alan müşterilerimizin ilk yıl için yıllık prim ödemelerinin 12 taksitinden birini biz ödüyoruz. Kampanyamız 30 Haziran'a kadar sürecek" diye konuştu.