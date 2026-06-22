Rod Stewart oksijen desteği için konseri durdurdu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart, önceki gün ABD'nin West Valley şehrinde verdiği konserde neredeyse bayılacak duruma gelince, sahnede oksijen tüpü kullanmak zorunda kaldı. Bu olay, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle bir dizi konserini iptal etmesinin ardından yaşanınca, hayranlarında büyük endişe yarattı.

81 yaşındaki rock yıldızı, Utah First Credit Union Amfitiyatrosu'nda konser verirken, sahnede her zamanki kadar hareket edemez durumdaydı. Stewart performansına devam ederken destek almak için enstrümanlara ve sahne bariyerlerine yaslandı. Şarkısını bitirmekte güçlük çektiği görülen Stewart, yine de şarkısını tamamlasa da seyircilerin alkış anlarında kulise dönerek ekibinden yardım istedi.

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Görevliler bir oksijen tüpü getirdi ve Stewart tekrar seyicilere hitap etmeden önce birkaç derin nefes aldı. "Gösteri devam etmeli" diye izleyicilerine seslenen şarkıcı, "Az kalsın bayılacaktım. Bu sefer oturabilir miyim?" dedi. Sanatçı, daha sonra performansını bir sandalyeye oturarak tamamladı.

West Valley, deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte yer alıyor ve bu rakımın, şarkıcının yaşadığı belirgin rahatsızlıkta etkili olmuş olabileceği düşünüldü.

Stewart, 12 Haziran'da San Diego'da vereceği konseri, gösteri saatinden bir saatten az bir süre kala iptal etmişti. Organizasyon yetkilileri başlangıçta sinüs enfeksiyonunu gerekçe gösterirken, Stewart daha sonra, kendisine larenjite neden olan akut üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Stewart, San Diego konserini iptal etmesinden bir gün sonra Boston'da İskoçya'nın oynadığı Dünya Kupası maçında görülünce hayranlarının eleştirilerine maruz kalmıştı.

İki oğluyla birlikte özel jetle maçın oynanacağı şehre seyahat ettikten sonra tribünden İskoçya'yı desteklerken görülen Stewart'a üst üste tepki yağmıştı.

Şarkıcı ayrıca, mayıs ayında Las Vegas'taki iki konserini de iptal etmiş ve hayranlarına sinüs enfeksiyonuyla mücadele ederken sesini dinlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Son dönemdeki sağlık sorunlarına rağmen Stewart, emekli olma planı olmadığını ısrarla belirtiyor. 2024'te 'One Last Time' adlı veda turnesini duyurduktan sonra şarkıcı, büyük çaplı dünya turnelerinden uzaklaştığını, ancak canlı performanslardan tamamen vazgeçmediğini açıkladı.