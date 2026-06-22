Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Davitashvili için 3. raunt!

        Beşiktaş'ta Davitashvili için 3. raunt!

        Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde çok istese de alamadığı Zuriko Davitashvili için yine şartları zorlayacak. Siyah-beyazlılar, Ligue 1 hedefi nedeniyle tüm teklifleri reddeden St. Etienne'i bu kez ikna etmeyi hedefliyor.

        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı’nın en önem verdiği mevkilerin başında sol kanat geliyor.

        2

        Siyah-beyazlılar için bir süredir bu bölgede Leandro Trossard ismi gündemin bir numarasında yer alsa da Zuriko Davitashvili de adayların ilk sırasında yer almaya devan ediyor.

        3

        Geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde Gürcü oyuncu için teklif yapsa da St. Etienne’den ret yanıtı alan Beşiktaş, bu kez inadı kırmayı hedefliyor.

        4

        Siyah-beyazlılar devre arasında 20 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarsa da Fransız ekibi Ligue 1 hedeflerini gerekçe göstererek yine geri çevirmişti.

        5

        Ligue 2’de sezonu 3. Sırada bitiren St. Etienne play-off finalinde Nice yenilerek üst lige çıkmayı başaramadı.

        6

        Davitashvili sezon genelinde başarılı bir performans sergilerken 16 gol ve 5 asist kaydetti.

        7

        Fransız ekibi St. Etienne, Ligue 1 hedefinden dolayı satışa izin vermese de play-off’ta kaybedip Ligue 2’de kaldı.

        8

        Siyah-beyazlılar bu durumu pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünürken 20 milyon Euro civarında teklifleri kabul etmeyen St. Etienne’nin inadını kırmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        YKS'de ikinci gün heyecanı AYT başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda 1 milyon 627 bin 960 aday sınava girdi. Adaylar, Türkiye genelindeki 4 bin 400 binada ve 86 bin 761 salonda ter dökmeye başladı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! İlk duruşma bugün...
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! İlk duruşma bugün...
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        İsrail'in yüzde 92'sine göre savaşın kazananı İran
        İsrail'in yüzde 92'sine göre savaşın kazananı İran
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Barış masasında tehditler, ateşkes dosyasında savaş notları
        Barış masasında tehditler, ateşkes dosyasında savaş notları
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Mega yatlar Bodrum'a demir attı
        Mega yatlar Bodrum'a demir attı
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Oksijen desteği için konseri durdurdu
        Oksijen desteği için konseri durdurdu
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi