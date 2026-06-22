Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mega yatlar Bodrum'a demir attı

        Mega yatlar Bodrum'a demir attı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar, Göltürkbükü ve Yalıkavak açıklarına demirledi. Yaklaşık 22 milyar TL değerindeki üç mega yat adeta yüzen sarayları andırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 09:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mega yatlar Bodrum'a demir attı

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'un koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından gelen mega yatlar Bodrum koylarını doldurmaya başladı. Özellikle Yalıkavak ve Göltürkbükü açıklarında demirleyen lüks yatlar, görenlerin ilgisini çekiyor. Milyonlarca dolarlık değerlere sahip yatlar, helikopter pistleri, yüzme havuzları ve ultra lüks yaşam alanlarıyla adeta yüzen sarayları andırıyor.

        Sahillerde yürüyüş yapan tatilciler ve tekne turlarına katılan turistler, koylarda sıralanan dev yatları cep telefonlarıyla görüntülüyor. Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılan yatlar, Bodrum’un eşsiz manzarasına ayrı bir renk katıyor. Yaklaşık 22 milyar TL değerindeki üç mega yat adeta yüzen sarayları andırıyor.

        REKLAM

        Bodrum'a demir atan mega yatlardan biri de Eski Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz'e ait. 85 metrelik süper lüks yat ihtişamı ile göz kamaştırıyor. Almanya’da 2013 yılında inşa edilen 85 metre uzunluğundaki Solandge isimli yat adeta denizlerin yüzen sarayı olarak nitelendiriliyor. Üst düzey konfor sunan yat, toplam 12 misafiri ağırlayabiliyor. Denizde 5 yıldızlı otel konforu sunan yatta 29 kişilik mürettebat görev yapıyor. Mega yatın güncel değerinin ise 150 milyon dolar olduğu öğrenildi.

        Solandge
        Solandge

        Bodrum koylarının bir diğer konuğu ise Golden Odyssey. Özellikle Bodrum, Mykonos, Monaco ve Akdeniz’in gözde koylarında görülen Golden Odyssey, Bodrum Limanı açıklarına demir attı. Mega yat, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. 123 metre uzunluğundaki Golden Odyssey, dünyanın en büyük ve en lüks özel yatları arasında gösteriliyor. 2015 yılında denize indirilen Golden Odyssey'in ilk sahibi ise Suudi arabistan Prensi Halid Bin Sultan. Mega yatı son olarak ismi gizli tutulan Çinli bir milyarder tarafından 150 milyon euroya satın alındığı belirtilmişti. 16 kabinde 32 misafir konaklama kapasitesine sahip yatta helikopter pisti, su sporları merkezi, kütüphane, yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu bulunuyor.

        Golden Odyssey
        Golden Odyssey

        Bodrum koylarında bulunan bir diğer mega yat ise Elements. Torba açıklarında demirleyen mega yat görenleri kedisine hayran bırakıyor. Yatın sahibi Suudi Arabistanlı milyarder Fahad Al Athel. Türkiye’de inşa edilen en büyük özel süperyat projeleri arasında yer alıyor. Kocaeli'nde 2017 yılında üretildi ve 80 metre uzunluğa sahip. 24 misafir ve 29 mürettebat ağırlayabiliyor. 125 milyon dolar değerindeki yatta helikopter pisti, geniş güverte alanları, plaj kulübü, SPA bölümü, yüzme havuzu ve çeşitli eğlence alanları bulunuyor.

        Elements
        Elements
        ÖNERİLEN VİDEO

        Orhan öğretmen, doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetti

        Amasya'da görev yaptığı okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş'ın doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Barış masasında tehditler, ateşkes dosyasında savaş notları
        Barış masasında tehditler, ateşkes dosyasında savaş notları
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı