Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'un koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından gelen mega yatlar Bodrum koylarını doldurmaya başladı. Özellikle Yalıkavak ve Göltürkbükü açıklarında demirleyen lüks yatlar, görenlerin ilgisini çekiyor. Milyonlarca dolarlık değerlere sahip yatlar, helikopter pistleri, yüzme havuzları ve ultra lüks yaşam alanlarıyla adeta yüzen sarayları andırıyor.

Sahillerde yürüyüş yapan tatilciler ve tekne turlarına katılan turistler, koylarda sıralanan dev yatları cep telefonlarıyla görüntülüyor. Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılan yatlar, Bodrum’un eşsiz manzarasına ayrı bir renk katıyor. Yaklaşık 22 milyar TL değerindeki üç mega yat adeta yüzen sarayları andırıyor.

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Bodrum'a demir atan mega yatlardan biri de Eski Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz'e ait. 85 metrelik süper lüks yat ihtişamı ile göz kamaştırıyor. Almanya’da 2013 yılında inşa edilen 85 metre uzunluğundaki Solandge isimli yat adeta denizlerin yüzen sarayı olarak nitelendiriliyor. Üst düzey konfor sunan yat, toplam 12 misafiri ağırlayabiliyor. Denizde 5 yıldızlı otel konforu sunan yatta 29 kişilik mürettebat görev yapıyor. Mega yatın güncel değerinin ise 150 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Solandge

Bodrum koylarının bir diğer konuğu ise Golden Odyssey. Özellikle Bodrum, Mykonos, Monaco ve Akdeniz’in gözde koylarında görülen Golden Odyssey, Bodrum Limanı açıklarına demir attı. Mega yat, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. 123 metre uzunluğundaki Golden Odyssey, dünyanın en büyük ve en lüks özel yatları arasında gösteriliyor. 2015 yılında denize indirilen Golden Odyssey'in ilk sahibi ise Suudi arabistan Prensi Halid Bin Sultan. Mega yatı son olarak ismi gizli tutulan Çinli bir milyarder tarafından 150 milyon euroya satın alındığı belirtilmişti. 16 kabinde 32 misafir konaklama kapasitesine sahip yatta helikopter pisti, su sporları merkezi, kütüphane, yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu bulunuyor.

Golden Odyssey

Bodrum koylarında bulunan bir diğer mega yat ise Elements. Torba açıklarında demirleyen mega yat görenleri kedisine hayran bırakıyor. Yatın sahibi Suudi Arabistanlı milyarder Fahad Al Athel. Türkiye’de inşa edilen en büyük özel süperyat projeleri arasında yer alıyor. Kocaeli'nde 2017 yılında üretildi ve 80 metre uzunluğa sahip. 24 misafir ve 29 mürettebat ağırlayabiliyor. 125 milyon dolar değerindeki yatta helikopter pisti, geniş güverte alanları, plaj kulübü, SPA bölümü, yüzme havuzu ve çeşitli eğlence alanları bulunuyor.

Elements