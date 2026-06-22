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        Beşiktaş'tan Skov Olsen hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. Siyah-beyazlıların, Danimarkalı sağ bek için Wolfsburg ile görüşmeler başladığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

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        Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen transfer çalışmalarını bizzat yürütürken, gündeme gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu.

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        İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Danimarkalı sağ kanat için devreye girdi.

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        Alman ekibiyle görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların, Skov Olsen'i bonservisiyle ya da kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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        Bundesliga'da küme düşen ve bu nedenle maaş bütçesini düşürmek isteyen Wolfsburg'un 26 yaşındaki Skov Olsen'i satmaya sıcak baktığı belirtildi.

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        Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Skov Olsen, İskoç ekibiyle çıktığı 8 lig maçında 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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        Rangers, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı.

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        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen sağ kanat oyuncusunun, Wolfsburg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Skov Olsen, Danimarka Milli Takımı’nda da 40 kez forma giyerken 8 gol kaydetti.

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