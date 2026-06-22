Beşiktaş'tan Skov Olsen hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. Siyah-beyazlıların, Danimarkalı sağ bek için Wolfsburg ile görüşmeler başladığı iddia edildi.
Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen transfer çalışmalarını bizzat yürütürken, gündeme gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Danimarkalı sağ kanat için devreye girdi.
Alman ekibiyle görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların, Skov Olsen'i bonservisiyle ya da kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Bundesliga'da küme düşen ve bu nedenle maaş bütçesini düşürmek isteyen Wolfsburg'un 26 yaşındaki Skov Olsen'i satmaya sıcak baktığı belirtildi.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Skov Olsen, İskoç ekibiyle çıktığı 8 lig maçında 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Rangers, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen sağ kanat oyuncusunun, Wolfsburg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Skov Olsen, Danimarka Milli Takımı’nda da 40 kez forma giyerken 8 gol kaydetti.