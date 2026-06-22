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        Haberler Yaşam Bakan Ersoy Sirkeci Garı'ndaki dönüşümü ilk kez paylaştı

        Bakan Ersoy Sirkeci Garı'ndaki dönüşümü ilk kez paylaştı

        Sirkeci Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini açıkladı. Ersoy, özgün mimarisiyle yeniden ihya edilen Sirkeci'nin İstanbul'un yaşayan tarih alanlarından biri haline geleceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy Sirkeci Garı'ndaki dönüşümü ilk kez paylaştı

        İstanbul’un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan en önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı’nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek tarihi gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

        Sirkeci Garı’nın Anadolu’dan gelenler için Avrupa’ya ve Rumeli’ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, savaş dönemlerinde göç hareketleri ve asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi.

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        Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu ifade eden Ersoy, “Hem bir taşıma-ulaşım aksı olarak hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları olan çok farklı anıları olan bir yer” dedi.

        ÖZGÜN İŞÇİLİĞİ KORUNARAK YENİDEN İHYA EDİLİYOR

        Sirkeci Garı’nın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Ersoy, “Sirkeci de de ana gar binası çok narin bir bina baktığınız zaman. İşçiliğin de çok yoğun olduğu bir bina. O işçiliklerle tekrar eskisine uygun bir şekilde ihya ediliyor” ifadelerini kullandı.

        SİRKECİ YAŞAYAN KÜLTÜR ADASINA DÖNÜŞECEK

        Sirkeci’de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Bakan Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini söyledi. Bakan Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiğini açıkladı.

        Açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağını belirten Bakan Ersoy, “Gün boyu insanların vakit geçirebileceği arındırılmış sahalardan oluşturmuş iki tarafta da bir yaşam merkezini, ulaşım aksı özelliklerini koruyarak hayata geçiriyoruz.” dedi.

        TARİHİ YARIMADA SİLUETİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

        Sirkeci’deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor.

        Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

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