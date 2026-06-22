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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Malang Sarr'da mutlu sona yakın!

        Fenerbahçe Malang Sarr'da mutlu sona yakın!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Muriqi'nin ardından ikinci takviyesini de gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, Lens'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Fransız stoper Malang Sarr ile anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde transferi resmen açıklayacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Yeni sezon öncesi ilk transferini hücum hattına yapan ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, defansa da takviye yapmaya hazırlanıyor.

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        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Malang Sarr ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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        Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde aradaki ufak pürüzleri de giderip Sarr transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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        Fenerbahçe, Lens ile sözleşmesi sona eren Fransız stoperi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

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        Sarr, Ligue 1'i PSG'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens'in savunmadaki bel kemiği oldu. 34 lig maçının 33'ünde forma giyen 27 yaşındaki Fransız yıldız 1 de asist yaptı.

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        Malang Sarr, Lens dışında kariyerinde daha önce Nice, Chelsea, Porto ve Monaco formalarını giydi.

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        1 SANTRFOR, 1 STOPER DAHA ALINACAK

        Öte yandan Fenerbahçe'nin Muriqi ve Sarr dışında en az 2 hamle daha yapacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 1 santrfor, 1 de stoper takviyesi için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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