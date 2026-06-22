Fenerbahçe Malang Sarr'da mutlu sona yakın!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Muriqi'nin ardından ikinci takviyesini de gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, Lens'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Fransız stoper Malang Sarr ile anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde transferi resmen açıklayacağı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi ilk transferini hücum hattına yapan ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, defansa da takviye yapmaya hazırlanıyor.
HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Malang Sarr ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde aradaki ufak pürüzleri de giderip Sarr transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Lens ile sözleşmesi sona eren Fransız stoperi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.
Sarr, Ligue 1'i PSG'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens'in savunmadaki bel kemiği oldu. 34 lig maçının 33'ünde forma giyen 27 yaşındaki Fransız yıldız 1 de asist yaptı.
Malang Sarr, Lens dışında kariyerinde daha önce Nice, Chelsea, Porto ve Monaco formalarını giydi.