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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Ferdi Tayfur'un damadının restoranına yüksek hesap operasyonu! Muhammet Aydın kimdir? | Son dakika haberleri

        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!

        İstanbul Etiler'de, Ferdi Tayfur'un damadı 31 yaşındaki Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı. Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen 38 yaşındaki Burak A. ile işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!

        İstanbul'da olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde bulunan restoranda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

        Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
        Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        KAHVE DÜKKANINDA BULUŞUP RESTORANA GÖTÜRMÜŞLER

        Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negin A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur’un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı.

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        "SUÇ DELİLİNİ YOK ETMEKTEN" İŞLEM YAPILDI

        Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

        BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        İşletme çalışanlarından Umut E.’nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.’nin 'Kasten yaralama', İrem H.’nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.

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