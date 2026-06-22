22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
22–28 Haziran haftasında gökyüzü, duygusal bağları ve güven ihtiyacını öne çıkarıyor. Haftanın son günü Mars'ın İkizler'e geçişiyle iletişim hızlanıyor ve hareketli bir dönem başlıyor. Peki 22 - 28 Haziran haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…
Bu hafta gökyüzü bize, doğru zemini kurmayı ve ilişkileri sağlamlaştırmayı vurguluyor. Geçtiğimiz hafta Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle bugünlerde duygular, aile, yuva ve güven ihtiyacı ön planda.
24 Haziran'daki Güneş-Kuzey Ay Düğümü üçgeni ise hedeflerinize ilerlerken doğru yolda olduğunuzu hissettirebilir.
25 Haziran'da Venüs-Satürn üçgeni ilişkilerde ciddiyet, sadakat ve kalıcı adımları destekliyor.
Haftanın son günü Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte iletişim, hareketlilik ve yeni fikirler hız kazanıyor.
Peki 22 – 28 Haziran haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.
Sevgili Koçlar, ev, aile ve yaşam düzeninizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Hafta sonuna doğru hızlanan iletişim trafiğiyle önemli görüşmeler öne çıkabilir.
Sevgili Boğalar, yakın çevrenizle ilişkileriniz güçlenirken önemli bir haber alabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde güven veren gelişmeler yaşanabilir.
Sevgili İkizler burçları, maddi konular ve gelir kaynaklarınızla ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yükseliyor.
Sevgili Yengeçler, Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte sahne sizin. Hedeflerinize daha kararlı adımlarla ilerliyorsunuz.
Sevgili Aslanlar, biraz geri çekilip dinlenmek ve iç sesinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru perde arkasında kalan bir konu heyecanlandırabilir.
Sevgili Başaklar, planlarınızla ilgili destekleyici etkiler var. Uzun vadeli hedefleriniz için doğru kişilerle bir araya gelmek mümkün.
Sevgili Teraziler, kariyeriniz ve toplumsal duruşunuz ön planda olacak. Üstlerinizden veya önemli kişilerden destek görmek mutlu edecek.
Sevgili Akrepler, eğitimler ve seyahat planları gündeme gelebilir. Ufkunuzu genişletecek gelişmeler sayesinde motivasyonunuz artabilir.
Sevgili Yaylar, ortak para konuları, ödemeler ve finansal paylaşımlar önem kazanıyor. İlişkilerdeyse geleceğe yönelik kararlar kapıda.
Sevgili Oğlaklar, ikili ilişkiler ve ortaklıklar haftanın ana teması. İlişkinizde güven ve istikrar duygusu güçlenebilir.
Sevgili Kovalar, günlük düzeniniz, çalışma hayatınız ve sağlığınızla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Aşk, hobiler ve yaratıcılık alanında parlıyorsunuz.
Sevgili Balıklar, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konular hareketleniyor. Duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz.