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        Haberler Gündem Güncel Zıpkınla balık avı faciayla bitti! | Son dakika haberleri

        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!

        Antalya'da feci bir olay yaşandı. Kentin Kaş ilçesinde meydana gelen faciada, zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışan 30 yaşındaki Volkan Kırca hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık tutmak için dalış yapan bir kişi, kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin teslimi sırasında annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

        İHA'nın haberine göre feci olay, dün Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya ustası olan Volkan Kırca (30) Kalkan Yeşilköy Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize girdi.

        Zıpkınla dalış yapan Kırca uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar durumunu merak ederek dalış yaptığı noktayı kontrol etti.

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        Vatandaşlar kısa süreli arama sonucu Kırca'yı sualtında hareketsiz şekilde buldu. Vatandaşların genci su yüzeyine çıkarma çabaları sonuçsuz kalırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        EŞİ VE ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Olay yerine gelen uzman dalgıçlar tarafından Volkan Kırca sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kırca'nın cansız bedeni, eşi, annesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Kırca'nın eşi gözyaşlarına hakim olamazken, kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın yakınları tarafından sakinleştirildi. Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Kırca'nın cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü.

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