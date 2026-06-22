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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti

        Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti

        Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.

        Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı belediye başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.

        Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

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