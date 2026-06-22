Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:35 Güncelleme:
Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.
Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı belediye başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.
Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.
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