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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri yok. Sadece kendileri değil siyasete de zarar veriyorlar. Muhalefetin vizyon sorununu çözemedik. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Görüyorum ki Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Heyecan burada, hizmet aşkı burada. Rabbim dirliğimizi birliğimizi daim eylesin. Rabbim son nefesimize kadar birbirimize yoldaşlık gönüldaşlık etmeyi nasip eylesin.

        Değerli kardeşlerim, bu sene partimizin kuruluşunun 25.yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında bize, mücadelemize, davamıza yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik. Hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.

        "TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE HAZIRLAMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

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        Türkiye'yi bölgesel bir güç, küresel siyasetin oyun kurucusu seviyesine getireceğiz desek hayalperest olmakla suçlanırdık. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.

        Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.

        "ÜLKEMİZİN MUHALEFET AÇIĞI BÜYÜYOR"

        Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri yok. Sadece kendileri değil siyasete de zarar veriyorlar. Muhalefetin vizyon sorununu çözemedik. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz."

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