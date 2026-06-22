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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran görüşmeleri çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran görüşmeleri çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi" dedi.

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

        J.D. Vance, "İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 01.00’den sonrasına kadar müzakerelerdeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" dedi.

        Vance, İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, Tahran'ın nükleer denetçilere izin vermeyi ve dondurulmuş varlıklarını ele almak ve ateşkesleri yönetmek için mekanizmalar kurmayı kabul ettiğini söyledi.

        Vance "İran görüşmeleri çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

        Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için bir mekanizma kurulmasını değerlendiren Vance önümüzdeki günlerde ve haftalarda teknik görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Vance, İran'daki nükleer denetimlerle ilgili görüşmelerin bu hafta gibi erken bir tarihte başlayabileceğini söyledi.

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