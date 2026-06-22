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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor | Son dakika haberleri

        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!

        Ankara'da, iki çocuk annesi 46 yaşındaki Z.S., defalarca şiddetine maruz kaldığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi D.S., tarafından gittikleri piknikte bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan D.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!

        Ankara'da olay, dün sabah Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde yer alan bir serada meydana geldi. İddialara göre, piknik yapmaya giden ve D.S, ile eşi Z.S. (46) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

        KARISINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

        Tartışmanın alevlenmesi üzerine bıçakla saldırdığı eşi Z.S.'yi öldüren D.K., cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Z.S.'den bir süre haber alamayan yakınları ise gittikleri sera evinde öldürülen kadının cesedi ile karşılaştı.

        2 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Otopsi için götürüldüğü Adli Tıp kurumundaki cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Z.S. için memleketi Aykurt'un Kozayağı Köyü'nde cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından Z.S.'nin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, çiftin iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

        EŞİNİ DEFALARCA DARP ETMİŞ

        Olayın ardından kaçan zanlı D.S.'nin ruh sağlığının yerinde olmadığı ve eşini daha önce defalarca darp ettiği ve bu nedenden dolayı hakkında daha önce uzaklaştırma kararlarının alındığı iddia edildi.

        "EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI"

        Aileyi tanıyan bir apartman sakini, "Komşularımız sabah bahçeye gitmişler, bahçede çalışırken eşini bıçaklamış. Saldırganın psikolojik sorunları da vardı diyorlardı. Birkaç sefer uzaklaştırma kararı aldırmıştı eşi de. Eşini birkaç kez dövdüğünü de duymuştuk. 'Akıl sağlığı yerinde değil' raporu varmış. Saldırgan işsizdi bildiğim kadarıyla. Çalışmaya da meyilli biri değildi" dedi.

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