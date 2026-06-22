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        Haberler Gündem Güncel İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası! | Son dakika haberleri

        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündükleri ve kendisini bu yüzden kaçırdıkları iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        İHA'da yer alan habere göre olayda kullanılan aracın plakasının kopyalandığı öne sürülen soruşturmada, Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın rehin alınması ile irtibatı olduğu iddia edilen 12 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        KİLOLARCA ALTIN İSTENDİ İDDİASI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karaal'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündükleri ve Karaal'ı bu nedenle kaçırdıkları iddia edildi. Ayrıca, kurtarıldığı günden bu yana hastanede tedavisi devam eden Karaal'ın "Beni kaçıranları daha önce bir yerde görmedim, hiçbiri ile karşılaşmadım ve herhangi bir tehdit almadım. Takip edildiğimi de düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin Karaal'den önce 300 kilogram ardından da 500 kilogram altın istediği öne sürüldü.

        "BANA KARAAL'I ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER"

        Olayda ön planda oldukları iddia edilen 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ederken, Karaal'ın kurtarıldığı anda yanında bulunan silahlı şüpheli İsmail A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki şüpheli ifadesinde, "Balıkesir'den İstanbul'a geldim. Beni burada bir bungalovda misafir ettiler. Sonrasında hücre evine götürüp orada da misafir ettiler. Olayın olduğu gün bir korsan taksiyle depoya geldim. Bana Karaal'ı öldürmemi söylediler" diye konuştuğu öğrenildi. Gözaltındaki kadınlardan birinin, Karaal'i kaçıran bir şüphelinin sevgilisi olduğu ve olayda kullanılan araçlardan birinin sahibi olduğu iddia edildi. Diğer kadının ise Karaal'i kaçıran kişilere lojistik destek sağladığı öne sürüldü.

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