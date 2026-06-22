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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızının gözünün önünde hayata veda etti | Son dakika haberleri

        Kızının gözünün önünde hayata veda etti

        Ordu'da 10 yaşındaki kızının gözü önünde ırmağa düşerek akıntıya kapılan 50 yaşındaki Barış Peker, ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Peker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        Kızının gözünün önünde hayata veda etti

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kızının gözü önünde ırmağa düşen Barış Peker (50), olay yerine gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Peker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti.

        Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı yardım istedi. Akıntıyla sürüklenen Peker gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barış Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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